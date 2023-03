Basket Dir, gli Screwers chiamano al torneo di Arcore dopo il covid

Si gioca sabato 18 marzo ad Arcore il quadrangolare di basket dedicato alle persone con disabilità organizzato da Asd Carma 4all e l’Associazione del Volontariato. I tornei avranno luogo al Palaunimec dalle 14 alle 18, a seguire un rinfresco e le premiazioni.

Basket Dir, il torneo torna dopo lo stop per la pandemia

Quello che rende così speciale questo torneo, la cui storia risale a circa 10 anni fa, è che torna ad essere disputato per la prima vota dopo il Covid.

“È un torneo a cui abbiamo sempre partecipato – spiega Zaira Caniato, educatrice del Centro Socio Educativo La Vite di via Roma – siamo arrivati forse all’ottava edizione, e l’ultimo evento si è fermato il giorno prima della chiusura mondiale per la pandemia”.

Quattro squadre in campo, composte da atleti con disabilità sia fisiche che intellettive: la squadra di casa, gli Screwers di Arcore (in italiano “avvitatori”, come richiamo al Cse); la Briantea84; Links-Collegamenti; e gli Screwers di Oggiono.

“Gli Screwers e l’attività del basket nascono da una necessità del centro di trovare qualcuno che facesse fare attività fisica ai ragazzi – spiega Caniato – ora la squadra è composta da tanti ragazzi del centro, ma non solo. È una squadra che raccoglie anche ragazzi di paesi limitrofi”.