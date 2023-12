Atletica: Pellicoro a Boston, influenza e record sui 3000 metri

Esordio indoor non facile per Laura Pellicoro. Pochi giorni prima di scendere in pista a Boston e di presentarsi al via della impegnativa prova sui 3000 metri, una forte influenza ha infatti debilitata l’atleta di Besana Brianza che studia negli USA e, da alcuni anni è affiliata alla Bracco Milano. Malgrado l’inconveniente e il febbrone, Pellicoro si è classificata all’11° posto in una gara dove erano presenti 38 concorrenti, e grazie alla sua determinazione ha stampato il primato personale di 9:00.43, con oltre tre secondi di miglioramento rispetto al crono ottenuto il 10 febbraio 2023 a Seattle.

Atletica: Pellicoro in crescita, in Italia sarà alla Bo Classic

La gara di Boston è stata vinta da Olivia Markezich, atleta senior che studia nell’University of Notre Dame a South Bend, nell’Indiana, in 8:46.84. Laura Pellicoro è una atleta in continua crescita, palesata già nei cross già disputati negli USA, ora dopo il suo rientro a casa, salvo imprevisti, dovrebbe gareggiare alla Bo Classic, corsa internazionale di Bolzano che si disputa a San Silvestro per poi rientrare a Portland e tornare in Italia nel mese di maggio.

Atletica: Pellicoro in crescita, nel 2023 due ore ai Mondiali universitari

Per lei il 2023 è stato un anno speciale: tra l’altro ai Giochi mondiali universitari a Chengdu (Cina) ha vinto due medaglie d’oro sugli 800 piani in 2:04.20 e sui 1500 piani in 4:15.82.