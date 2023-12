Atletica: la festa della 5 Cerchi di Seregno, premiazioni con Bellò e Lambrughi

Atto finale della stagione per la società Atletica 5 Cerchi Seregno che, nell’auditorium Pierino Romanò, ha radunato tutti gli atleti inseriti nel proprio organico e che, nel 2023, hanno gareggiato sia in manifestazioni su pista che nelle campestri.

Atletica: la festa della 5 Cerchi di Seregno, celebrato anche il 45° anno di attività

A introdurre la manifestazione, coordinata da Davide Viganò, è intervenuto Alberto Rossi, sindaco della città, mentre a premiare gli atleti più meritevoli erano presenti gli atleti azzurri Elena Bellò e Mario Lambrughi, tra i più popolari non solo in Brianza.

Nel corso dell’evento la società 5 Cerchi ha festeggiato anche il 45° di fondazione e presentato la nuova maglia che gli atleti indosseranno nel 2024, una maglia innovativa di color blù con una scritta gialla verticale.

Atletica: la festa della 5 Cerchi di Seregno, la storia della società

L’Associazione sportiva di atletica leggera 5 Cerchi è stata voluta e creata da un gruppo di avventori del Derby Bar, a Seregno in via Macchiavelli (Zona stadio Ferruccio), di proprietà di Pietro Vergani, con il ricavato di 258mila lire di una gara a scala 40 organizzata nel marzo 1978. Di Pietro Vergani (1939-2019) si ricorda tuttora il suo attaccamento all’atletica leggera sin da quando, a 18 anni, ha iniziato a gareggiare come lanciatore (giavellotto e peso) nella Forti e Liberi di Monza per poi proseguire come tecnico e dirigente dal 1965, prima nel Centro Olimpia San Fruttuoso e poi, dal 1978, fondando a Seregno il Gs. 5 Cerchi, guidato per oltre vent’anni insieme a Erminio Parravicini e Angelo Fumagalli, prima di passare il testimone a Nicolò Leonardi. Per la sua attività, nel 2011 Vergani è stato insignito dalla Federazione nazionale del premio “Quercia al merito”, massima onorificenza per tecnici e dirigenti.