Il Galà del Comitato Provinciale Fidal Milano, evento conclusivo della stagione 2023, si svolgerà sabato 27 gennaio alle ore 15, nel Teatro Villoresi di Monza. È organizzato per suggellare una stagione impreziosita da risultati importanti conquistati da società che operano in Brianza. Gli sportivi, quindi, potranno applaudire i loro beniamini mentre sfilano sul palco del Teatro Villoresi. Per l’occasione saranno premiati i vincitori dei premi riservati ai tecnici, ai giudici ed anche ai dirigenti di società.

Atletica: il Galà di Fidal Milano in arrivo al Teatro Villoresi di Monza, premiazioni di Corrinstrada

I primi ad essere omaggiati saranno gli atleti e le società che hanno animato il Corrinstrada, sfida “fuori pista” svoltasi nel 2023 attraverso le prove disputate nei comuni di Sovico, Villasanta, Concorezzo, Cesano Maderno e Cusano Milanino.

Al termine delle cinque prove, sul primo gradino del podio si è insediata l’Atletica Concorezzo con 244 punti, con ampio vantaggio sulla società 5 Cerchi Seregno, seconda con 198 e, a completare il cosiddetto “podio allungato”, terzo posto per l’Athletic Club Villasanta (186) seguito dall’Atletica Sovico (174), quindi dalle società Atletica Cesano Maderno (172) e La Fenice di Nova Milanese (152 punti).

«Questo trofeo premia la partecipazione delle società ad un circuito finalizzato ad avvicinare i giovani alle gare di atletica leggera – spiegano i dirigenti di Fidal Milano – La classifica finale in pratica rispecchia la solerzia di numerosi dirigenti nel fare gareggiare in corse su strada il maggior numero di atleti».

Atletica: il Galà di Fidal Milano in arrivo al Teatro Villoresi di Monza, premiazioni del Trofeo Cesare Brambilla

Bovisio gruppo atleti PBM con Gianni Mauri presidente Fidal Lombardia

A Monza verranno poi premiate le società che hanno vivacizzato il “Trofeo Cesare Brambilla” aperto ad atleti delle categorie Ragazzi/e Cadetti/e. Spiegano i tecnici Fidal: «Per ogni giornata di gara è stata stilata una classifica che ha tenuto conto di tutti i risultati validi per cui sono stati attribuiti 50 punti alla prima società scalando di due punti sino all’ultima; oltre la 25ma posizione è stato assegnato un punto ad ogni squadra». Anche in questo circuito sul cosiddetto podio allungato” compaiono quattro squadre dell’Athletic Club Villasanta; due ciascuno di Atletica Concorezzo e Atletica Monza; una ciascuno di Atletica Desio, Pbm Bovisio Masciago, 5 Cerchi Seregno.