Atletica: i migliori atleti di Monza e Brianza nel 2023 per la Federazione

La Fidal provinciale Milano – la Federazione di atletica – ha approntato un rendiconto, relativo all’anno 2023, utilizzando la tabella dei punteggi per indicare quali sono stati i migliori atleti delle categorie giovanili e, da questo prospetto, dieci risultano affiliati a società della Brianza.

Atletica: i migliori atleti di Monza e Brianza, i Cadetti

Per quanto riguarda gli under 16 (Categoria Cadetti), oltre “quota mille” si è espresso il marciatore brianzolo Nicolò Vidal della PBM Bovisio Masciago, argento tricolore e capace di marciare i 5000 metri in 22:30.08 (1034). Quasi mille i punti per Tommaso Chinello (5 Cerchi Seregno), bronzo tricolore nel triplo con 13.40 (991 punti) obiettivo raggiunto con il supporto e con gli insegnamenti del suo tecnico Raffaele Specchio; nella tabella Fidal è tallonato da Daniele Militello (dalla stagione 2021 all’Atletica Monza) nei 100 ostacoli con 13.49 (965 punti).

Seregno: Chinello con l’allenatore Specchio

Tra le Cadette ha confermato le grandi aspettative Kelly Doualla (Fanfulla Lodigiana) in maglia CUS Pro Patria Milano. Al primo anno di categoria la lodigiana ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo con 6.21, prestazione da 1241 punti, e quello degli 80 metri (in coabitazione con Alessia Succo, Atl.Settimese – Settimo Torinese) con 9.62, tempo che vale 1170 punti. Per lei poi anche il tricolore nel lungo e nella 4×100. Dietro a questa atleta e sopra i mille punti si è posizionata un’altra atleta dotata di importanti doti tecniche: è Eleonora Rossi (Atletica Monza). Per questa ragazza anch’essa al primo anno nella categoria Cadette, 1005 punti nei 300 ostacoli per il crono di 45.69. A ridosso di “quota mille” si posizionata invece Caterina Meani (dal 2021 alla società Athl. Club Villasanta dopo aver iniziato a gareggiare con la maglia della Casati Arcore) che nei 300 ostacoli ha stampato il crono di 46.03 e ottenuto ben 981 punti.

Atletica: i migliori atleti di Monza e Brianza, i Ragazzi

Passando agli under 14, tra le Ragazze molto bene anche Silvia Boga (Atl. Cesano Maderno), numero due lombarda, nei 1000 metri con 3:06.47 e soprattutto premiata con 1096 punti. Anche Grace Zefi (Atl. Desio) grazie alle sue prestazioni sui 60 hs certificate dal crono di 9.73 ha raccolto ben 948 punti.

Tra i Ragazzi il migliore è Simone Forlanelli (Atl. Concorezzo) nei 2000 metri di marcia: il suo tempo di 9:42.02 è il migliore d’Italia del 2023 ma soprattutto è stato valorizzato dai 1053 punti tabellari. Nessun altro atleta ha superato i mille punti, ma sopra i novecento ha concluso la stagione Martino Marcoleoni (Atl. Albiate) nel lancio del peso con 14.92 (909 punti). Tra le prestazioni più importanti c’è quella di Leonardo Maggi (La Fenice – Nova Milanese), il migliore lombardo sui 1000 metri che totalizza 873 punti con il suo 2:57.69, davanti a Francesco Lollo (Atl. Cesano Mad.) con 2:59.48 (842 punti).