L’oro per la 4×100 con Filippo Tortu, l’argento per la 4×400 con Vladimir Aceti e Luca Sito. Una chiusura stratosferica per gli Europei di Roma, un’altra pioggia di medaglie ancora davanti al presidente delle Repubblica Sergio Mattarella tornato all’Olimpico dopo la bella esperienza di martedì sera. E allora le medaglie delle staffette, con l’argento di Larissa Iapichino all’ultimo salto sulla pedana del lungo e il bronzo di Pietro Arese sui 1.500. Più il record nazionale della 4×400 femminile (quinta in finale).