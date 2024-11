Passaggio di testimone all’Irccs San Gerardo di Monza: Pietro Invernizzi è stato nominato direttore scientifico, dopo Andrea Biondi in carica come facente funzione dalla nascita della Fondazione Irccs a inizio 2023. Lo ha comunicato l’ospedale dopo la decisione del ministro della Sanità su parere positivo del presidente di Regione Lombardia.

Ospedale di Monza: Pietro Invernizzi direttore scientifico dell’Irccs San Gerardo, specialista delle malattie autoimmuni del fegato

Direttore della struttura complessa di Gastroenterologia e Centro per le Malattie Autoimmuni del Fegato (MAF), professore ordinario in Gastroenterologia all’Università di MilanoBicocca, da ottobre del 2021 direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Invernizzi ha un vasto curriculum di formazione anche all’estero che l’ha portato a maturare una competenza scientifica soprattutto sulle malattie autoimmuni del fegato come la colangite biliare primitiva, la colangite sclerosante primitiva, l’epatite autoimmune e il colangiocarcinoma e una particolare attenzione per lo sviluppo di nuove terapie e nuovi marcatori che hanno già messo in luce il San Gerardo.

Ospedale di Monza: Pietro Invernizzi direttore scientifico dell’Irccs San Gerardo, «impegno a sviluppare programmi di ricerca e cura dall’età pediatrica»

«Fin dal mio arrivo a Monza nel 2015 come professore dell’Università di Milano Bicocca e medico dell’ospedale universitario San Gerardo – spiega – ho capito che erano le istituzioni giuste dove poter realizzare grandi progetti. Poi è diventato Irccs, e ora sono molto onorato di poter contribuire a farlo crescere ulteriormente nella sua missione scientifica, con le grandi ricadute che il progresso delle conoscenze hanno sulla qualità della cura. Il principale punto di forza è la qualità professionale e umana di tutto il personale, mi impegnerò anche a sviluppare programmi di ricerca e cura che accompagnino i nostri pazienti dall’età pediatrica alla loro vita adulta, aprendo a numerosi collaborazioni nazionali ed internazionali».

Ospedale di Monza: Pietro Invernizzi direttore scientifico dell’Irccs San Gerardo

Dal presidente Claudio Cogliati il ringraziamento ad Andrea Biondi «per tutto il lavoro svolto – ha detto – sono certo che continuerà a contribuire allo sviluppo dell’IRCCS nel suo ruolo di ricercatore».

E poi sul nuovo direttore scientifico: «Il suo programma prevede una rilevante integrazione pubblico-privato nel panorama internazionale con la volontà di sviluppare attività clinico scientifiche di alta qualità in ambito pediatrico nazionale e internazionale. A lui i miei auguri di buon lavoro per i prossimi cinque anni».