Il numero delle nuove infezioni sessualmente trasmissibili sono sempre in crescita e, in occasione della Giornata mondiale di lotta all’Aids, il Centro IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse) di Muggiò domenica 1 dicembre promuove una apertura straordinaria dalle 11 alle 18 della sede di via Dante 1 per le persone che desiderano eseguire accertamenti gratuiti e senza impegnativa o avere informazioni sull’Hiv.

Gli accertamenti HIV verranno effettuati su saliva con un Test Rapido che permette una risposta veloce e necessita di conferma con prelievo di sangue solo in caso di reattività. Come di consueto, saranno a disposizione dell’utenza anche le abituali attività di counselling.

Muggiò: l’1 dicembre test rapidi contro l’Hiv e le malattie sessualmente trasmissibili

«I numeri di nuove infezioni – afferma Paolo Bonfanti, direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza – continuano a crescere e le conseguenze sono molto gravi: tali infezioni sono spesso causa di malattie gravi, infertilità, mortalità fetale e tumori della cervice uterina. L’infezione da HIV è una delle più importanti infezioni sessualmente trasmesse e il suo impatto nella popolazione continua ad essere importante, sebbene complessivamente nel mondo il numero di nuovi casi sia in riduzione. In Italia l’anno scorso il numero era in risalita, quasi 1900 nuovi casi, e questo è solo in parte è dovuto alla riduzione di visite nel periodo pandemico».

Muggiò: l’1 dicembre test rapidi contro l’Hiv, nel 2024 quattro nuovi casi

Al Centro IST nel corso del 2024 sono stati eseguiti circa 4.300 accessi (visite infettivologiche, counselling pre e post test, vaccinazioni), «consentendo la diagnosi di 4 nuovi casi di infezione da HIV e 300 diagnosi di altre IST, principalmente sifilide, gonorrea e clamidia», riferisce Laura Corsico, responsabile del Centro.

«L’iniziativa – continua la dottoressa – promossa dal 2013, si inserisce in un contesto di prevenzione delle IST e si rivolge a tutta la popolazione, alla quale viene chiesto un atto di responsabilità individuale, al fine di permettere sia una diagnosi precoce, che garantisce la possibilità di cure tempestive con conseguente prognosi migliore, sia l’interruzione di una catena di infezioni misconosciute e talvolta insospettabili. È, inoltre, sempre un’occasione per poter ricevere informazioni corrette rispetto alla modalità di trasmissione delle IST, acquisire conoscenze relativamente alle varie possibilità di autotutela e protezione (utilizzo di metodi di barriera o prescrizione di Profilassi Pre-Esposizione – PrEP) e alla possibilità di prevenzione attraverso vaccinazioni mirate».

Muggiò: gli orari standard del Centro Ist di via Dante

Il Centro IST negli orari normali è aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16. L’accesso avviene su prenotazione via email o telefonica (testhiv@irccs-sangerardo.it, 039/2337482-7485), senza impegnativa del medico.