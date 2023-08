Serie A, Inter-Monza 2-0: una doppietta di Martinez affonda i biancorossi, esordio amaro

⏳ Finisce il match al Meazza: l’Inter regola il Monza con una magistrale doppietta di Martinez. Prestazione incolore dei biancorossi che soffrono le scorribande nerazzurre sulle corsie laterali ma grazie a un paio di interventi di Caldirola evitano un passivo pesante. Una sola giornata di campionato è troppo poco per giudicare una squadra in fase di rodaggio ma è evidente che la rosa è incompleta: al centro dell’attacco manca una punta di presenza che sappia finalizzare le varie occasioni da rete e a centrocampo non c’è un calciatore “alla Rovella” che possa legare le due fasi di gioco.

⚪🔴 51′ Colossale occasione per i brianzoli in pieno recupero: Caprari sguscia in area e calcia, Sommer respinge, arriva V. Carboni che spedisce alto da buona posizione.

⚫️🔵 48′ Arnautovic entra in area e calcia di prima intenzione col destro, respinge l’ex Caldirola.

⚠️ Assegnati 6 minuti di recupero.

⚫️🔵 44′ Carlos Augusto, entrato bene in campo, mette al centro una palla velenosa ma Caldirola mette una pezza in corner senza patemi.

⚫️🔵 42′ Angolo di Calhanoglu per l’inzuccata di Carlos Augusto che non inquadra lo specchio. Il brasiliano classe ’99 a un passo dal gol dell’ex.

🔄 41′ Cambio nel Monza: al posto di Kyriakopoulos entra V. Carboni.

🔄 38′ Cambio nell’Inter: al posto di Darmian entra Bisseck.

🔄 35′ Cambio nell’Inter: al posto di Martinez (standing ovation per il 10 argentino) entra Frattesi.

⚫️🔵 31′ Raddoppia la squadra di Inzaghi: Mkhitaryan serve Arnautovic che supera in corsa Pedro Pereira sull’out di sinistra e serve Martinez in area che insacca a porta sguarnita per la rete del 2-0.

⚽️ GOL DELL’INTER ⚽️

⚫️🔵 30′ Punizione Inter: batte Carlos Augusto, sponda di Arnautovic per il centro dell’area di rigore, Pablo Marì allontana il pericolo.

⚠️ 28′ Cooling break per le due formazioni.

⚫️🔵 27′ Caldirola si oppone alla conclusione di potenza di Calhanoglu diretta in porta.

🔄🔄🔄 26′ Doppio cambio nel Monza: al posto di D’Ambrosio e Gagliardini entrano Pedro Pereira e Machin.

🔄🔄🔄 22′ Triplo cambio nell’Inter: al posto di Dimarco, Dumfries e Thuram entrano Carlos Augusto, Cuadrado e Arnautovic.

⚫️🔵 21′ Triangolo sull’asse Dimarco, Darmian con il tiro di prima intenzione dell’ex Verona che finisce fuori.

⚪🔴 20′ Azione corale dei biancorossi: Caprari apre da sinistra a destra per Birindelli che ci prova da posizione defilata non impensierendo Sommer.

⚫️🔵 17′ Tiro potente ma impreciso di Martinez che finisce a lato.

⚠️ Ciurria, con l’ingresso di Birindelli, si posiziona sulla trequarti al posto di Colpani, uscito dolorante.

🔄🔄 16′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Maric e Colpani entrano Mota Carvalho e Birindelli.

⚫️🔵 15′ Calhanoglu si incarica della battuta col destro a giro, palla alta.

⚫️🔵 14′ Thuram viene falciato da D’Ambrosio fuori dall’area di rigore. Punizione pericolosa per l’Inter.

⚫️🔵 8′ Recupero in mezzo al campo di Martinez che serve Dimarco che fa partire una sassata da fuori area che sibila accanto all’incrocio dei pali.

⚪🔴 5′ Biancorossi entrati in campo con un altro piglio: Colpani in mezzo per Caprari, allontana la difesa interista che anticipa l’ex Samp.

⚪🔴 3′ Bagai vicini al gol del pareggio: diagonale velenoso di Colpani respinto da Sommer, giunge l’accorrente Kyriakopoulos che sfodera un sinistro a botta sicura dall’interno dell’area di rigore, chiude lo specchio Calhanoglu che si immola evitando guai peggiori.

⚫️🔵 2′ La ripresa si apre con un tiro-cross di Barella dalla sinistra che per poco non beffa Di Gregorio.

📣 INIZIA LA RIPRESA AL GIUSEPPE MEAZZA DI SAN SIRO

⏳ Finisce il primo tempo al Meazza: l’Inter chiude la prima frazione in vantaggio di una rete grazie al gol siglato da Martinez all’8′. Monza timido e contratto con tanta sofferenza sulle corsie laterali. Maric, finora, non pervenuto. Positiva prestazione della squadra nerazzurra che sta costruendo buone trame di gioco.

⚫️🔵 46′ Barella lancia Thuram in campo aperto che entra in area di rigore e viene fermato da D’Ambrosio che, con astuzia, guadagna anche il rinvio dal fondo.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

⚪🔴 43′ Rimpallo favorevole per Caprari che tenta la conclusione col destro dalla distanza, ribatte Bastoni che chiude a dovere.

🟨 41′ Ammonito Caldirola per un fallo commesso su Martinez.

⚫️🔵 37′ Sgroppata di Dumfries che crossa dalla destra, Pessina ripiega in difesa e, in estirada, devia in corner.

🟨 32′ Ammonito Martinez per un fallo commesso su Gagliardini.

⚫️🔵 30′ Progressione centrale di Thuram, palla a Barella, poi Mkhitaryan scarica su Dimarco che colpisce con una sventola che termina a lato.

⚫️🔵 28′ Corner dalla sinistra di Dimarco per la girata al volo col sinistro di Martinez che si spegne sopra la traversa.

​⚠️ 26′ Cooling break per le due formazioni.

⚫️🔵 25′ Punizione Inter: Calhanoglu al centro, spazza la difesa biancorossa, Barella di testa per la volée di Dimarco che finisce fuori.

⚪🔴 22′ Ciurria libera Gagliardini che prova a fare il gol dell’ex con una staffilata da fuori area, blocca Sommer che risponde all’appello.

⚫️🔵 20′ Su azione da corner è Barella a provare il tiro al volo col sinistro, palla in curva.

⚪🔴 18′ Timido attacco della formazione brianzola: Gagliardini allarga per Kyriakopoulos che imbecca la debole incornata di Maric che termina a lato.

⚪🔴 13′ La squadra di Palladino riparte bene in contropiede: Gagliardini lancia in corsa Colpani che controlla, si destreggia e tira dai trenta metri, De Vrij si immola chiudendo lo specchio.

⚪🔴 12′ Reazione Monza: Caprari innesca Kyriakopoulos che calcia di prima intenzione in diagonale, fa muro la retroguardia nerazzurra che mette in angolo.

⚫️🔵 8′ Disimpegno errato dei biancorossi e recupera la sfera Barella. Il centrocampista ex Cagliari gira la sfera a Dumfries che fa partire un cross rasoterra per il centro dell’area di rigore dove Martinez è lesto nel girarla in porta all’angolino, alla destra di Di Gregorio. INTER 1 – MONZA 0

⚽️ GOL DELL’INTER ⚽️

⚫️🔵 7′ Cross di Dimarco dalla sinistra, Caldirola è provvidenziale nell’anticipare Martinez e deviare in corner.

⚫️🔵 5′ La prima occasione degna di nota è di marca nerazzurra: Dumfries mette al centro, conclusione ribattuta di Thuram e tiro di prima intenzione di Mkhitaryan che sorvola la traversa.

📣 INIZIA IL MATCH AL GIUSEPPE MEAZZA DI SAN SIRO

⚠️ Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Carlo Mazzone, il papà di tutti gli allenatori con le sue 792 panchine in carriera in Serie A.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

☝️ Spiacevole episodio per il Monza: il pullman biancorosso è arrivato in ritardo al Meazza di San Siro a causa dell’intenso traffico causato da un incidente stradale. L’inizio della gara non dovrebbe essere a rischio nonostante quanto accaduto.

🔘 Dirige l’incontro il sig. Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti: Giovanni Baccini di Conegliano e Pasquale Capaldo di Napoli. Quarto ufficiale: Maurizio Mariani di Aprilia. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Daniele Paterna di Teramo.

Serie A, Inter-Monza LIVE: le formazioni ufficiali

⚫️🔵 INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Asllani, Stankovic, Sensi, Frattesi, Carlos Augusto, Cuadrado, Arnautovic, Correa. All. Simone Inzaghi.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Machin, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni,, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Mota Carvalho, Vignato. All. Raffaele Palladino.

Serie A, Inter-Monza LIVE: il prepartita

Sabato 19 agosto, ore 20.45: Inter e Monza danno il via alla nuova stagione di Serie A. Riflettori speciali sull’esterno brasiliano Carlos Augusto, passato ufficialmente dal biancorosso al nerazzurro a Ferragosto.

Serie A, Inter-Monza LIVE: gli ex di giornata

Ex di giornata anche Davide Frattesi, ex Sassuolo ma anche protagonista a Monza nel primo anno del ritorno in Serie B. Nel Monza, tra i convocati, i due ex D’Ambrosio e Gagliardini.

L’Inter di Simone Inzaghi parte tra le favorite per lo scudetto, i risultati della scorsa stagione spingono comunque il Monza di mister Raffaele Palladino.