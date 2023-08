Inter-Monza 2-0, Inzaghi: «Mercato? Con la variante araba non so cosa succederà»

Nella prima giornata del Campionato di Serie A 2023/24 il Monza si arrende al Meazza di San Siro: l’Inter si impone 2-0 con una doppietta realizzata da Martinez.

In sala stampa, a fine gara, è intervenuto l’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, che ha commentato la vittoria della sua squadra.

Le dichiarazioni di Inzaghi

Il cambio di Lautaro, perché non è entrato Correa? C’entra il mercato?

«Assolutamente no, è una scelta. Mkhitaryan stava bene, può giocare tranquillamente lì. Correa sta lavorando molto bene, ho dovuto scegliere. Sono soddisfatto di tutti, anche di quelli che non sono entrati».

Tra le imperfezioni che hai visto, c’è la scarsa cattiveria in zona gol? L’attacco è a posto così?

«Rimaniamo rigidi sul mercato, che chiuderà alla fine del mese. C’è la variante araba, non sappiamo cosa succederà, Manca un giocatore importante in difesa, la società sta facendo di tutto per portarlo».

Ti aspettavi questa rivoluzione sul mercato?

«Avevamo deciso, insieme alla società, di cambiare tanto. È in atto un cambiamento importante, abbiamo perso giocatori top in Italia nel loro ruolo. Ne sono arrivati di giovane validi, di esperti che aiuteranno gli altri ad ambientarsi».

Si aspettava i nuovi così inseriti bene?

«Sì, perché si sono allenati bene, compreso Arnautovic che si è allenato tre volte con voglia e spirito. Bisseck è giovane e di prospettiva, l’ho messo perché Darmian ha avuto una brutta distorsione».

Il 3-5-1-1 che ha fatto alla fine lo possiamo rivedere?

«Il modulo è rimasto uguale, Mkhitaryan doveva prendere il posto di Lautaro. Sono soddisfatto».

Il pericolo della variante araba

Hai parlato di variante araba, in che senso per l’Inter?

«Dico che non vale solo per me, ma per tutti gli allenatori. Con questa variante magari hai in testa idee che poi nel prosieguo possono cambiare. Spero non sia il mio caso. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in entrata, ho il desiderio di avere due giocatori che si fanno concorrenza nel loro ruolo».