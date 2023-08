Mister Palladino ha convocato 24 giocatori per Inter-Monza, gara della prima giornata di Serie A 2023-24, in programma sabato 19 agosto alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano. Cronaca in diretta anche su www.ilcittadinomb.it.

Serie A: i convocati per Inter-Monza, gli ex Gagliardini e D’Ambrosio

La lista completa: 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 10 Caprari, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.