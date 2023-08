Inter-Monza 2-0, le pagelle: biancorossi poco brillanti, Palladino aspetta rinforzi

INTER-MONZA 2-0 (1-0)

MARCATORI pt 8’ Lautaro Martinez; st 31’ Lautaro Martinez



INTER (3-5-2) Sommer 6; Darmian 6 (39’ st Bisseck n.g.), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Dumfries 6.5 (21’ st Cuadrado 6), Barella 6, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6.5, Dimarco 6.5 (21’ st Carlos Augusto 6); Thuram 6 (21’ st Arnautovic 7), Lautaro Martinez 7.5 (35’ st Frattesi n.g.). A disp. Audero, Di Gennaro, Sensi, Correa, Asllani, Stabile, Stankovic. All. Inzaghi 7



MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6; D’Ambrosio 6 (26’ st Pedro Pereira 5.5), Pablo Marì 5.5, Caldirola 6; Ciurria 5.5, Pessina 6, Gagliardini 5.5 (26’ st Machin 6), Kiryakopoulos 5 (41’ st V. Carboni n.g.); Colpani 6 (15’ st Birindelli 6), Caprari 6; Maric 6 (15’ st Mota Carvalho 6). A disp. Gori, Sorrentino, F. Carboni, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Vignato. All. Palladino 5.5



ARBITRO Colombo di Como 6.5



Di Gregorio 6 Stando in porta non può soffrire l’inerzia concessa dai compagni, subisce solamente da pochi passi dove non può fare nulla

D’Ambrosio 6 Positivo debutto in campionato per il neo biancorosso, presente in marcatura e ruvido quando serve (26’ st Pedro Pereira 5.5 Ripescato dalla Turchia, entra da terzo di destra per le sue doti atletiche ma basta mezzo doppio passo di Arnautovic per andare sotto)

Pablo Marì 5.5 Il suo uomo ne fa due, negli unici due palloni che gli lascia. Un mix di sfortuna e ritardo di condizione

Caldirola 6 Capisce le difficoltà dei colleghi e prova a proporsi in avanti nella manovra con generosità, dietro è autore di più chiusure di tutti gli altri messi insieme

Ciurria 5.5 In un paio di occasioni avrebbe un po’ di spazio da sfruttare, ma non dà mai l’impressione di poter cambiare passo

Pessina 6 Costretto a recuperare dove gli altri non arrivano, spende un sacco di energie in giro per il campo senza poter essere incisivo in fase offensiva

Gagliardini 5.5 Soffre gli avversari più dinamici, talvolta va sotto ma di posizione cerca di tenere in piedi un centrocampo che altrimenti potrebbe naufragare. Esce in debito d’ossigeno (26’ st Machin 6 Prova a gestire qualche pallone in più in un possesso poco brillante)

Kiryakopoulos 5 Lento e fuori posizione, due cose che già da sole sarebbero un problema, figuriamoci in accoppiata contro la fascia destra dell’Inter (41’ st V. Carboni n.g.)

Colpani 6 Cerca l’accelerazione senza tanta fantasia puntando sempre sul mancino, esce dolorante con una sufficienza da migliorare contro altri avversari (15’ st Birindelli 6 Sballottato a destra e sinistra si segnala per una – rara – conclusione alta non di molto)

Caprari 6 Prova a illuminare ma è un po’ a corto di partner tecnici con i quali dialogare con pericolosità

Maric 6 Finisce con pochi tocchi e un discreto sbattimento il debutto del croato in Serie A. Lanciato nella mischia dopo un precampionato da protagonista, non può incidere contro i vicecampioni d’Europa (15’ st Mota Carvalho 6 I rifornimenti già scarsi per la punta centrale, diminuiscono ulteriormente con il passare dei minuti e poco può fare se non puntare la difesa solo contro tutti)

All. Palladino 5.5 A corto di titolari e di ricambi all’altezza, fa quello che può con la formazione iniziale ma tarda ad inserire giocatori freschi con maggior brillantezza. Il suo Monza non è un disastro, ma è evidentemente indietro rispetto al punto in cui l’aveva lasciato, anche perché ha perso risorse importantissime (passate tutte a squadre di Champions League) e non ancora rimpiazzate a dovere. Attesa un’immediata risposta sul mercato e settimana prossima con l’Empoli