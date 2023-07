Serie A: buona la prima del Monza, col Nuova Camunia finisce 11-0

Undici gol e minuti per tutti nella prima amichevole dell’estate 2023 dell’Ac Monza, compresi i nuovi acquisti. La squadra di mister Palladino ha superato la Nuova Camunia 11-0 sul campo sportivo di Temù, primo impegno del ritiro a Ponte di Legno-Tonale (Brescia).

Serie A: buona la prima del Monza, gol e marcatori

Il primo gol, come un anno fa, è stato siglato da Birindelli, che ha aperto le marcature dopo cinque minuti con una conclusione da fuori.

Poi alla mezzora un colpo di testa di Izzo da corner di Colpani, dopo numerosi salvataggi del portiere casalingo. Di Colpani al 33′ il 3-0 di sinistro, una traversa di Gagliardini ha anticipato il rigore realizzato da capitan Pessina per il 4-0 prima dell’intervallo. Il capitano è andato sul dischetto per fallo su Birindelli.

Nel secondo tempo dentro un secondo undici e in apertura è arrivato il 5-0 firmato Maric in area su assist di Machin, poi ancora lui per il 6-0 dal dischetto, su rigore procurato da Dany Mota e con la tripletta personale momentanea per il 7-0.

Per l’ottava rete Ciurria ha dribblato il portiere e lo ha superato con un pallonetto. Dany Mota al termine di un’azione personale ha colpito il palo, ma ne ha approfittato Maric da due passi per il poker personale e il 9-0. La doppietta di Ciurria è valsa il 10-0, il gol di Machin nel finale ha fissato il risultato.

Serie A: buona la prima del Monza, mercoledì c’è il Real Vicenza

Prossimo impegno mercoledì 19 luglio, alle 16.30 sempre a Temù, contro il Real Vicenza di Serie C. La partita sarà in diretta su Sky Sport.

Serie A: buona la prima del Monza, le formazioni schierate da Mister Palladino

Primo tempo: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marí, A.Carboni, Birindelli, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Petagna

Secondo tempo: Lamanna (dal 33’ Mazza), Sampirisi (dal 33’ Anastasio), Caldirola, Bettella, Pedro Pereira, Machin, Bondo (dal 33’ Colombo), F.Carboni, Ciurria, Dany Mota, Maric.