Serie A, Ac Monza: allenamento a porte aperte il 13 febbraio, come prenotarsi

Vigilia di San Valentino al Monzello per gli amanti dell’Ac Monza. La società annuncia un allenamento a porte aperte per martedì 13 febbraio alle 14.45 al Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello.

Serie A, Ac Monza: allenamento a porte aperte, le modalità di accredito

Come già deciso dal Monza in occasione della ripresa di questi appuntamenti, l’ingresso è gratuito ma è necessario accreditarsi sul sito (clicca qui). Una volta completata la richiesta, una mail di conferma darà il via libera per partecipare.

Per entrare a Monzello i tifosi devono avere documento di identità valido e l’e-mail di conferma.