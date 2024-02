Esauriti i posti disponibili per assistere all’allenamento a porte aperte del Monza, martedì 13 febbraio a Monzello. Lo ha fatto sapere la società nella tarda serata di lunedì invitando chi non ha prenotato o non ha ricevuto conferma alla richiesta a non presentarsi al centro sportivo per evitare affollamento.

Serie A: tutto esaurito per l’allenamento a porte aperte del Monza, domenica c’è il Milan

È la settimana che porta a Monza-Milan, in programma il 18 febbraio alle 20.45 all’U-Power Stadium.