Serie A, Monza-Hellas Verona 0-0: reti inviolate all’U-Power Stadium e salvezza più vicina

⏳ Finisce il match all’U-Power Stadium: risultato ad occhiali per Monza ed Hellas Verona. Gara dai due volti: bella e intensa nel primo tempo con varie conclusioni per entrambe le squadre; brutto e spezzettato nella ripresa con pochi sussulti. La squadra di mister Palladino, grazie a questo pareggio, conquista il terzo risultato utile consecutivo volando a quota 30 punti in classifica. Terza gara consecutiva senza subire reti per i biancorossi e 197 minuti di imbattibilità per Di Gregorio che timbra il nono clean-sheet in campionato.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

⚪🔴 85′ Angolo di Kyriakopoulos dalla sinistra per la conclusione da distanza siderale di A. Carboni che non inquadra la porta.

⚪🔴 82′ Torna a farsi vivo il Monza con una bordata da fuori area di Colpani che termina a lato.

🔄 79′ Cambio nell’Hellas Verona: al posto di Dawidowicz entra Coppola.

🔄 74′ Cambio nel Monza: al posto di Birindelli entra Pedro Pereira.

🔄 72′ Cambio nell’Hellas Verona: al posto di Lazovic entra Silva.

🔄 70′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Zerbin e Bondo entrano Kyriakopoulos e Gagliardini.

⚠️ 69′ VAR: l’arbitro Massa, richiamato al VAR da Aureliano, rivede l’azione al monitor e torna sulla sua decisione. Non è calcio di rigore perché Duda subisce il fallo, anziché commetterlo.

⚠️ 68′ ATTENZIONE: l’arbitro Massa indica il dischetto, calcio di rigore per il Monza per un presunto fallo di Duda su Zerbin.

🟨 67′ Ammonito Folorunsho per un fallo commesso su Izzo.

🟡🔵 64′ Serdar serve centralmente Folorunsho che sfodera un destro violento che sorvola la traversa.

🔄 62′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho e Colombo entrano V. Carboni e Djuric.

🟡🔵 61′ Punizione Hellas con Lazovic che colpisce due volte la barriera.

🟨 60′ Ammonito Bondo per un fallo commesso su Folorunsho.

🟨 58′ Ammonito Centonze per un fallo commesso su Pessina.

🔄 57′ Doppio cambio nell’Hellas Verona: al posto di Swiderski e Tchatchoua entrano Bonazzoli e Centonze.

🟡🔵 50′ Punizione dalla destra di Duda per l’inzuccata imprecisa di Cabal. Si riparte con una rimessa dal fondo a favore del Monza.

⚪🔴 48′ Corner di Colpani dalla sinistra per il colpo di testa di A. Carboni che finisce alto.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🔄 46′ Cambio nell’Hellas Verona: al posto di Noslin entra Vinagre.

⏳ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium senza nessun minuto di recupero: le due formazioni vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Gara divertente ma senza reti con le due squadre che si stanno dando battaglia: da annotare la doppia occasione per Colpani per schiodare il punteggio.

⚪🔴 43′ Percussione centrale del Monza: Pessina serve Bondo che avanza e tira col destro, palla fuori dallo specchio.

⚪🔴 40′ Azione convulsa in area dell’Hellas: cross al centro di Birindelli, a vuoto Montipò ma Zerbin a porta vuota non è reattivo nel calciare a botta sicura, toccando la sfera di petto e così l’azione sfuma.

⚪🔴 38′ Cross al centro di Colpani ad imbeccare Colombo ma è abile Serdar ad anticiparlo evitando guai peggiori.

🟡🔵 37′ Su azione da corner è Serdar a colpire con una sventola che sorvola la traversa.

🟡🔵 34′ Potenziale occasione per gli Scaligeri: cross rasoterra dalla sinistra di Swiderski a cercare al centro il ben appostato Folorunsho ma è provvidenziale A. Carboni che anticipa sontuosamente l’ex Bari deviando la sfera in corner.

⚪🔴 24′ Aumenta i giri del motore la formazione di casa: sul settore di destra Izzo serve Colpani che calcia col sinistro con un diagonale che termina fuori. Seconda occasione importante capitata sui piedi del Flaco.

⚪🔴 20′ Doppia chance per il Monza per portarsi in vantaggio: trivela di Birindelli ad allargare il fronte sull’out di sinistra per Zerbin, l’ex Napoli controlla col destro e mette al centro per l’ex Pisa che colpisce di testa, respinta corta di Montipò e il ben appostato Colpani, in acrobazia, non riesce a depositare in rete da pochi passi.

⚪🔴 11′ Ci prova Colombo dal limite dell’area, Serdar devia in calcio d’angolo.

🟡🔵 9′ Traversone dalla destra di Tchatchoua per l’inzuccata di Folorunsho che manda alto.

🟡🔵 7′ Gara subito frizzante con vari capovolgimenti di fronte: una girata rasoterra di Swiderski trova pronto Di Gregorio che si distende e blocca.

⚪🔴 5′ Reazione veemente della squadra brianzola con Birindelli che sfrutta un disimpegno errato della difesa gialloblù, la sfera giunge a Colombo che infilza Montipò all’angolino con un sinistro secco ma l’arbitro annulla subito per posizione di offside del centravanti in prestito dal Milan.

🟡🔵 2′ Il primo sussulto del match è degli ospiti: triangolo sull’asse Lazovic-Swiderski con quest’ultimo che di tacco libera l’ex Genoa che conclude con un diagonale di destroche termina a fil di palo alla sinistra di Di Gregorio.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 24^ giornata di Serie A il Monza ospita l’Hellas Verona. Gli uomini di mister Palladino sono reduci da due risultati utili consecutivi (vittoria interna contro il Sassuolo e pareggio esterno contro l’Udinese, ndr), gare nelle quali Di Gregorio ha mantenuto inviolata la porta. Biancorossi a quota 29 punti in classifica, a +11 sulla zona retrocessione dove si trovano in coabitazione il Cagliari e gli Scaligeri. La squadra guidata da Baroni, completamente stravolta nel mercato di riparazione, nell’ultimo turno ha impensierito notevolmente il Napoli di Mazzarri facendosi rimontare solo sul finale. Calcio d’inizio alle ore 15.00 all’U-Power Stadium.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Djuric, Pedro Pereira, Bettella, V. Carboni, Maldini, Kyriakopoulos. All. Raffaele Palladino.

🟡🔵 HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Centonze, Vinagre, Silva, Charlys, Coppola, Bonazzoli. All. Marco Baroni.