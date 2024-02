Monza-Hellas Verona 0-0, Baroni: «Volevamo questo risultato»

Nella 24^ giornata di Serie A il Monza di mister Palladino impatta 0-0 contro l’Hellas Verona di Baroni conquistando il terzo risultato utile consecutivo. La formazione gialloblù, con il pareggio odierno, raggiunge momentaneamente l’Udinese di Cioffi a quota 19 punti in classifica in piena zona retrocessione.

Le dichiarazioni dell’allenatore gialloblù

L’allenatore degli Scaligeri, Marco Baroni, ha commentato così il match disputato contro la squadra brianzola.

Un punto che muove la classifica che lascia un po’ di amaro in bocca?

«La squadra ha fatto un primo tempo importante perché abbiamo creato diverse occasioni attraverso, secondo me, un bel gioco. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente e abbiamo concesso qualcosa al Monza. Purtroppo è lo scotto che dobbiamo pagare per far integrare velocemente i nuovi e questo ci porta ad essere un po’ sporchi. La squadra è rimasta compatta e viva: ha voluto questo risultato. È questo l’atteggiamento che dobbiamo avere da qui alla fine».

Manca cattiveria in zona gol?

«È un passo che dobbiamo fare perché io parto sempre dal gol. Dobbiamo cercare di essere più cattivi, decisi e convinti. Questa squadra può fare gol. Dobbiamo attaccare la porta con la voglia di fare gol».

I nuovi acquisti le stanno dando delle risposte veloci?

«Sono ragazzi interessanti che ci stanno dando una grande mano. Ad esempio la prestazione di Noslin dal punto di fisico non è stata all’altezza a causa dei carichi di lavoro e dei carichi cognitivi.

C’è tanta partecipazione e un po’ tutto questo si paga. La squadra oggi ha voluto il risultato. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno seguito e per i tifosi che erano a casa. È questo il cammino da fare».

Nella prossima gara di campionato affronterete la Juventus. Che partita sarà?

«Sarà una partita durissima ma bellissima da affrontare in casa con il nostro pubblico. Dobbiamo fare una partita di altissimo livello sperando che l’avversario lasci qualcosina».