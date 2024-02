Calcio Serie A, Monza-Verona: “In campo con spirito di sacrificio”

Ultima sfida di un poker di gare per il Monza che, a conti fatti, determineranno molto della corsa alla salvezza. I biancorossi hanno perso con l’Empoli (unica sconfitta con una squadra che segue in classifica), superato il Sassuolo e fermato l’Udinese in Friuli. Domenica 11 febbraio alle 15 all’U-Power Stadium si presenta l’Hellas Verona, in piena lotta per evitare la retrocessione.

Monza-Verona, Palladino: “Sarà una partita molto fisica”

Alla vigilia Palladino appare determinato: «All’andata a Verona abbiamo giocato una delle migliori gare del nostro campionato. Fu una gara importante per noi ma quella che ci attende sarà diversa. L’Hellas ha cambiato tanti calciatori, dovremmo essere bravi a fare la nostra prestazione ed essere aggressivi oltre a mantenere la nostra identità. L’obiettivo è fare punti. Domani sarà una partita molto fisica, in Serie A al giorno d’oggi ci vuole una tenuta atletica importante specialmente contro determinate squadre. Tanti giocatori ultimamente sono riusciti a riposare meno, ma fino a quando mi danno risposte e prestazioni in campo continuerò a schierare chi più se lo merita. In ogni caso ho la fortuna di avere un grande gruppo, tanti cambi e ruoli doppi, capiterà sicuramente che in futuro qualcuno potrà riposare».

Monza-Verona, Palladino: “Serve l’atteggiamento giusto”

Il Verona affronterà la gara con enorme pressione perché il rischio di perdere terreno dal treno salvezza è elevatissimo, per questo il tecnico brianzolo non si fida: «Non dobbiamo pensare a quello che sarà, la partita di domani va affrontata come una gara singola. Dobbiamo scendere in campo con umiltà, con spirito di sacrificio, può essere una sfida sporca, ma anche giocata bene tecnicamente. Il Verona è la squadra che vince più duelli in Serie A, capace sia di aspettarti che di venirti a prendere alta. È ovvio che vincere è molto importante, per dare continuità al nostro periodo, però non dobbiamo andare oltre, ma concentrarci solo sul fare una prestazione giusta. Se sbaglieremo atteggiamento, troveremo le stesse difficoltà di Empoli ed è assolutamente quello che non vogliamo».

Monza-Verona: out Caprari e Vignani, dentro Zerbin e Djuric

Per quanto riguarda la formazione, gli indisponibili sono solamente Caprari (che continua il suo lavoro di avvicinamento al campo dopo l’operazione al crociato di settembre) e Vignato, alle prese con i soliti problemi fisici. Per il resto, Palladino potrebbe scegliere la formazione che si avvicina di più all’ideale e dovrebbe esserci l’esordio dal primo minuto per Zerbin, largo su una delle due fasce, mentre l’altro nuovo acquisto Djuric sarà al centro dell’attacco.