Serie A: a Colpani il premio Amici dei Bambini, anche il Monza al torneo dell’Aldini

Spruzzate di biancorosso sui premi “Amici dei Bambini – Un Esempio per loro” assegnati mercoledì a Milano. L’Us Aldini Bariviera, punto di riferimento per l’attività giovanile, in collaborazione con Ai.Bi. ha premiato il centrocampista Andrea Colpani e Luca Morin, allenatore dell’Under 15.

Serie A: a Colpani il premio Amici dei Bambini, «ho fatto sacrifici e ne è valsa la pena»

«Sono molto contento di ricevere questo premio, come tanti ragazzi che vedo qui anche io pensavo soprattutto a divertirmi, poi continuando a crescere ho dovuto fare anche dei sacrifici, ma ne è valsa la pena perchè si è avverato il mio sogno», ha dichiarato Colpani, 24 anni.

Serie A: a Colpani il premio Amici dei Bambini, il torneo benefico inizia ad aprile

Nel corso dell’evento è stato presentato lo scopo benefico del Torneo Amici dei Bambini, alla diciannovesima edizione: il ricavato va al progetto di Ai.Bi. “Casa Padre Mario”, la nuova comunità educativa per adolescenti intitolata alla memoria del Padre missionario in Brasile che, 40 anni fa, ispirò la missione di accoglienza di Amici dei Bambini. La struttura si aggiunge alle 17 che Amici dei Bambini ha già attive tra comunità educative, Case Famiglia e comunità mamma-bambino.

Il torneo è riservato alla categoria Esordienti 2011 e si svolgerà dal 7 aprile al 9 giugno 2024 al centro sportivo Aldini a Milano con protagoniste 38 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte AC Monza, AC Milan, FC Internazionale Milano, Atalanta BC, FC Torino e Genoa CFC.

Serie A: a Colpani il premio Amici dei Bambini, le interviste