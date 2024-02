Monza-Verona 0-0, le pagelle: bene la difesa, spuntato l’attacco, Palladino sufficiente

MONZA-VERONA 0-0 (0-0)

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6; Izzo 6.5, Pablo Marì 6.5, A.Carboni 7; Birindelli 6.5 (29’st Pedro Pereira 6), Bondo 5.5 (25’st Gagliardini 5.5), Pessina 6, Zerbin 5.5 (25’st Kyriakopoulos 6); Colpani 5.5, Mota Carvalho 5.5 (17’st V.Carboni 6); Colombo 6.5 (17’st Djuric 5.5). A disp.: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Machin, Akpa-Akpro, Bettella, Maldini. All.: Palladino 6

VERONA (4-2-3-1) Montipò 6: Tchatchoua 6 (12’st Centonze 6), Magnani 6, Dawidowicz 6 (34’st Coppola n.g.), Cabal 5.5; Duda 5.5, Serdar 6.5; Noslin 5.5 (1’st Vinagre 5.5), Folorunsho 6, Lazovic 6 (27’st Silva 6); Swiderski 6 (12’st Bonazzoli 5.5). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Charlys. All.: Baroni 5.5

Di Gregorio 6 Praticamente inoperoso, come al solito bravo con i piedi a rilanciare l’azione, costruisce con meno fatica del solito il terzo cleensheet consecutivo, la sua decima volta senza subire gol quest’anno

Izzo 6.5 Parte sfidato in velocità e fisicamente da mezzo Verona, ci mette dieci minuti a togliersi di dosso un po’ di ruggine ma ritorna il vecchio Armando in men che non si dica

Pablo Marì 6.5 Puntuale in chiusura, ordinato in ripartenza, audace nei lanci: bravo!

A.Carboni 7 Alze le barricate, tempista negli interventi e sempre presente. Dopo sette gare d’assenza, torna protagonista nel reparto del Monza più coperto qualitativamente e numericamente

Birindelli 6.5 Spinge costantemente sulla fascia e costringe il Verona a ritirarsi sul suo fronte (29’st Pedro Pereira 5.5 Solo palle perse dal suo ingresso non proprio rassicurante)

Bondo 5.5 Non confondere energia con confusione, sbaglia tanto, quasi altrettanto rimedia, ma la sensazione è di disordine (25’st Gagliardini 5.5 Attenzione tecnica da rivedere, doveva fare di più)

Pessina 6 Con la mente fissa sull’equilibrio regala poco agli avversari e organizza i compagni

Zerbin 5.5 Corre forte, prova un paio di incursioni, spreca malamente a ridosso di Montipò un’opportunità che avrebbe impreziosito il suo esordio da titolare (25’st Kyriakopoulos 6 Rispetto al compagno cerca un dialogo più costruttivo con i compagni)

Colpani 5.5 Pesa di più l’imprecisione nelle occasioni avute che la bravura di essersele andate a cercare

Mota Carvalho 5.5 Impegnato in un importante lavoro di copertura, dimentica lo spunto e perde qualche pallone di troppo (17’st V.Carboni 6 Tocco di palla da campione, scelte non sempre lucide, bravo a rimediare quando necessario)

Colombo 6.5 Bisogna essere giusti: abbiamo visto di peggio. Oggi Colombo si è sbattuto, ha corsa, ha cercato la porta. Insomma, un netto passo avanti rispetto alle sue ultime prestazioni (17’st Djuric 5.5 Ne prende un paio di testa ma senza indirizzare, per il resto son falli di mano e ripartenze bloccate)

Palladino 6 Prova una formazione con tanti cambi per cercare nuove energie in chi ha giocato meno, controlla il Verona a distanza e non corre nessun rischio, oggi avrebbe potuto osare anche qualcosa in più. Come all’andata, ad esempio