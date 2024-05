Monza: 29 maggio, l’arengario si illumina di biancorosso per i due anni in Serie A

Certe notti non si dimenticano. Per il Monza e i suoi tifosi tra quelle indelebili c’è il 29 maggio 2022: alle 23.12, al termine di una partita dalle mille emozioni contro il Pisa, il Monza raggiungeva per la prima volta nella storia la Serie A.

Monza: l’arengario si illumina di biancorosso, il 29 maggio fino a mezzanotte

È per celebrare il traguardo inseguito per tanti anni che mercoledì 29 maggio, dall’imbrunire fino a mezzanotte, l’arengario in piazza Roma si illuminerà di bianco e rosso. È un’iniziativa che si realizza grazie alla collaborazione col Comune per celebrare il secondo anniversario.

Monza: l’arengario si illumina di biancorosso, ci sarà anche lo stendardo della promozione

E, fa sapere il Monza, “per la sola notte di mercoledì, dalla storica “parlera” dell’Arengario sarà srotolato nuovamente lo stendardo “Monza in A” che accompagnò i momenti più suggestivi della festa in piazza, quando i tifosi accolsero il pullman della squadra di ritorno da Pisa”.