Din-Don il Vichingo ha fatto GOL: il Monza annienta la Juventus e centra la prima vittoria storica in Serie A

👁‍🗨 Grande prestazione dei biancorossi sul profilo dell’atteggiamento e del carattere. Ben messo in campo da mister Palladino, il Monza ha sciorinato gioco e sfoderato una prestazione coriacea sul profilo tecnico-tattico. Bianconeri, brutti e imprevedibili, hanno faticato ancor prima dell’espulsione inflitta a Di Maria. Finale dall’U-Power Stadium, Monza batte Juventus 1-0 con il gol di Gytkjaer al 29′ della ripresa.

⏳ FINISCE IL MATCH! Il Monza centra la prima vittoria storica in Serie A battendo la Juventus 1-0 grazie al gol siglato da Gytkjaer.

⚠️ 47′ st Gioco fermo: Pablo Marí a terra con i crampi, sarà prolungato il recupero.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

🟨 44′ st Ammonito Ciurria per un fallo commesso su Soulé.

🔄 41′ st Doppio cambio nella Juventus: dentro Fagioli e Soulé al posto di Miretti e De Sciglio.

⚪⚫ 40′ st Punizione di Paredes che finisce alta sopra la traversa.

🔄 39′ st Cambio nel Monza: dentro Birindelli al posto di Carlos Augusto.

🔄 33′ st Cambio nella Juventus: dentro Kean al posto di Kostic.

⚽⚪🔴🤩 29′ st Il Monza si porta in vantaggio con merito: cross di Ciurria dalla destra per il neo entrato Gytkjaer che in estirada trafigge Perin e insacca da pochi passi. Monza 1 – Juventus 0.

🔔🔔🔔 DIN DON-DIN DON IL VICHINGO HA FATTO GOL 🔔🔔🔔

⚪🔴 29′ st ATTENZIONE!!! GOL DEL MONZA!!! ⚽️⚽️⚽️

⚪⚫ 27′ st Punizione tagliata di Paredes, Danilo non impatta bene e palla sul fondo.

🔄 24′ st Cambio nel Monza: dentro Colpani al posto di Caprari.

⚪⚫ 23′ st Contropiede pericoloso degli ospiti bloccato prodigiosamente da Pablo Marí che ferma in scivolata l’avanzata bianconera.

⚪🔴 21′ st Izzo in verticale per Gytkjaer che colpisce centralmente di prima intenzione, non si fa sorprendere l’estremo difensore bianconero.

⚪🔴 19′ st Rovella serve Carlos Augusto che se la porta sul destro e colpisce con una sassata da fuori, Perin blocca attentamente.

⚠️ 16′ st Gioco fermo: Izzo a terra dopo un contrasto di gioco. Cure mediche in corso. Gioco ripreso.

⚪🔴 11′ st Tracciante di Izzo per l’incornata di Gytkjaer che non inquadra la porta. Seconda grande occasione per la squadra di Pallladino.

🔄🔄🔄 10′ st Triplo cambio nel Monza: al posto di Sensi, Mota Carvalho e Marlon entrano Barberis, Gytkjaer e Caldirola.

⚪⚫ 8′ st McKennie serve Miretti che ci prova col tiro al volo, la difesa brianzola respinge a dovere.

⚪🔴 7′ st Ghiotta occasione per il Monza: passaggio invitante di Ciurria per Mota Carvalho che da posizione favorevole manda incredibilmente a lato.

⚪🔴 5′ st Disimpegno sbagliato di Gatti e recupera la sfera Caprari che va alla conclusione, palla sopra la traversa.

⚪🔴 4′ st Azione insistita del Monza: Pessina con l’esterno serve Rovella che colpisce in torsione torsione, blocca Perin.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM!

⏳​ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium. Reti inviolate alla fine della prima frazione. Meglio i biancorossi, in superiorità numerica dal 40′, che hanno dato filo da torcere alla Juventus. Ottimi l’approccio e il carattere messi in mostra dalla squadra di Palladino. Bianconeri in netta confusione.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

🟥 40′ pt Rosso diretto per Di Maria per una gomitata rifilata sul ventre di Izzo. Juventus in 10 uomini.

⚠️ Gioco fermo: Di Maria a terra dopo un contrasto di gioco con Izzo.

⚪🔴 38′ pt Cross di Sensi a cercare l’inserimento di Ciurria che non ci arriva di un soffio.

⚪🔴 32′ pt Azione di Rovella in mezzo al campo che vince un paio di contrasti e serve la palla a Sensi: l’ex interista ci prova con una conclusione da distanza siderale che termina a lato.

⚪🔴 31′ pt Caprari in orizzontale per Ciurria, sinistro velenoso del numero 84 che sfiora l’incrocio dei pali.

⚪⚫ 28′ pt De Sciglio imbecca Vlahovic che colpisce con un diagonale morbido e non angolato: Di Gregorio si distende e blocca senza problemi.

⚪🔴 27′ pt Azione insistita del Monza con tanto possesso palla: filtrante di Sensi nella terra di nessuno, controlla Perin.

⚪🔴 23′ pt Punizione laterale per il Monza: batte Pessina, facile presa di Perin che blocca in presa sicura.

🟨 22′ st Ammonito Bremer per un fallo commesso su Mota Carvalho. Prima ammonizione del match.

⚪🔴 18′ pt Buona azione del Monza: Carlos Augusto premia il taglio di Caprari che mette in mezzo per l’accorrente Ciurria che colpisce di prima intenzione, palla a lato di un soffio.

⚪⚫ 14′ pt Risponde la Juventus con un diagonale velenoso di Vlahovic che si spegne sull’esterno della rete.

⚪🔴 12′ pt Azione in verticale per gli uomini di Palladino: tracciante di Marlon per l’inzuccata ravvicinata di Izzo che spedisce sopra la traversa. Buon approccio dei brianzoli.

⚪🔴 11′ pt Corner per i padroni di casa, procurato da Mota Carvalho: Sensi mette in mezzo, tutto facile per Perin che blocca la sfera senza patemi.

⚪⚫ 8′ pt Cross di Kostic dalla sinistra, Rovella evita pericoli deviando in corner. Angolo battuto da Kostic per il colpo di testa di Bremer che non riesce ad indirizzare verso la porta.

⚪🔴 6′ pt Corner per i biancorossi, procurato da Caprari: Pessina alla battuta, allontana McKennie.

⚪🔴 3′ pt Risponde il Monza con un’azione manovrata, la sfera giunge a Rovella che colpisce al volo col destro, palla a lato di un metro.

⚪⚫ 1′ pt La prima azione è di marca bianconera: discesa di Kostic sulla sinistra e cross al centro per Di Maria che colpisce con un piattone che non inquadra lo specchio.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà la Juventus.

⚠️ Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione nelle Marche.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti sono Prenna e De Meo; il quarto uomo: Massimi. VAR: Fabbri, AVAR: Costanzo.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

👁‍🗨 Lato Monza – Raffaele Palladino, dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, è stato promosso dalla Primavera e ufficializzato come nuovo allenatore dei biancorossi. Il neo tecnico boccia il 3-5-2 di matrice “stroppana” e schiera i suoi con il 3-4-3: tra i pali fiducia a Di Gregorio che vince ancora una volta il ballottaggio con Cragno; il pacchetto difensivo è formato dal trittico Marlon, Pablo Marí, Izzo; a centrocampo la sorpresa è Ciurria al posto di Birindelli come esterno destro, sul versante opposto confermato Carlos Augusto, in mezzo al campo a macinare palloni Sensi e Rovella; ad agire sulla trequarti Pessina e Caprari per infoltire il centrocampo in caso di bisogno e dare supporto a Mota Carvalho, punta centrale.

👁‍🗨 Lato Juventus – Max Allegri è squalificato e a guidare i bianconeri è Marco Landucci che conferma il 4-3-3, complice l’assenza dello squalificato Milik: in porta Perin, Szczesny non è ancora al top e si accomoda in panchina; difesa a quattro con De Sciglio, Gatti, Bremer, Danilo; centrocampo a tre con McKennie, Paredes, Miretti; tridente con Vlahovic terminale d’attacco, supportato da Di Maria a destra e da Kostic a sinistra.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Molina. All. Raffaele Palladino.

⚪⚫ JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Kean, Bonucci, Rugani, Soulé, Barbieri, Iling-Junior, Fagioli, Barrenechea. All. Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina il vice Marco Landucci, ndr).

Tutto pronto all’U-Power Stadium per seguire Monza-Juventus, gara valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2022/23. Calcio d’inizio alle ore 15:00.