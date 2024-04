Verso Monza Visionaria: prevendite per il concerto-evento di Falzone e Rava

L’associazione Musicamorfosi si prepara a inanellare la consueta stagione di grande, eterogena musica che parte in primavera e prosegue fino all’estate inoltrata. Ma già fissa in agenda un appuntamento per gli appassionati di jazz che compete con gli appuntamenti del passato con Stefano Bollani e Paolo Fresu.

Verso Monza Visionaria: concerto il 9 maggio

Lo fa per esempio confermando la nuova edizione del progetto Monza Visionaria, di cui il Cittadino è media partner anche quest’anno: bisogna avere pazienza un mese e seguire le briciole di pane che l’associazione diretta da Saul Beretta ha iniziato a lasciare sulla strada, come l’annuncio del concerto che vedrà il 9 maggio l’incontro sul palco del Manzoni di due dei più importanti trombettisti in circolazione, Giovanni Falzone ed Enrico Rava. Con loro anche un altro ottone, quello del “promettente” – scrive Musicamorfosi – Paolo Petrecca.

Musica Enrico Rava © Roberto Cifarelli

Verso Monza Visionaria: prevendita aperta a prezzo calmierato

Il concerto-evento, non a caso, è “Giovanni Falzone – Three generations featuring Enrico Rava“. Con loro anche altri emergenti del panorama jazz nazionale: Diego Albini (pianoforte), Enrico Palmieri (contrabbasso) e Antonio Marmora (batteria). La prevendita è già aperta su mailticket a prezzo calmierato di 10 euro. Al botteghino ne costerà 18.

Verso Monza Visionaria: dal 3 al 12 maggio, con i Notturni al Roseto

La dodicesima edizione di Monza Visionaria si terrà da venerdì 3 a domenica 12 maggio e includerà anche nel secondo weekend i Notturni al roseto della Villa reale.