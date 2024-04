This Is The End, la mostra a Monza e i suoi artisti: i virus di Elisa Cella

Countdown per la mostra “This Is The End” che un gruppo di artisti ha promosso dal basso trovando, di passo in passo, una rete sempre più larga di collaborazioni, compresa quella del Cittadino che è media partner del progetto. L’appuntamento è alla Reggia di Monza, nella sala convegni (a fianco del teatrino) dal 19 maggio e fino al 9 giugno, con inaugurazione sabato 18 alle 16.30.

La collettiva raccoglie le opere di Elisa Cella, Nicola Evangelisti, Nadia Galbiati, Roberto Ghezzi, Elena Ketra, Camilla Marinoni, Andrea Meregalli, Gabriele Micalizzi, Silvia Serenari, Matteo Suffritti, che hanno costituito allo scopo l’associazione culturale And come nuova realtà promotrice di iniziative artistiche e propone nel titolo, la canzone dei Doors presente anche nella colonna sonora di Apocalypse Now di Coppola: quel film ha nel dna Cuore di tenebra di Joseph Conrad: due opere, ricordano gli artisti, che “fanno riflettere sull’orrore, sulla follia e sulla psicologia umana. La mostra vuole essere infatti un grido proposto dagli artisti, da sempre sensibili alle vibrazioni che il mondo produce e custodi della loro rielaborazione”. L’arte – scrivono – fa da tramite per mettere in comunicazione le varie scienze coinvolte, interroga il presente e chiama professionisti e pubblico a una riflessione collettiva per affrontare le sfide per il futuro. Ecco i profili degli artisti.

This Is The End, la mostra a Monza e i suoi artisti: chi è Elisa Cella

Artista: Elisa Cella

Tema: virus, pandemie e bellezza

Elisa Cella è un’artista con una formazione di tipo scientifico e lavora nelle intersezioni fra biologia ed arte, ed è rimasta affascinata dalla coesistenza dell’orrore delle malattie con la bellezza dei patogeni.

Nata a Genova nel 1974. Ha studiato matematica alla facoltà di scienze dell’Università statale di Milano, dopo essersi diplomata al liceo scientifico. I suoi lavori hanno una duplice valenza: hanno una connessione con la biologia e più in profondità rimandano a problemi o considerazioni filosofiche. Vengono realizzati con una ripetizione del suo segno caratteristico, il cerchio, che viene realizzato a mano libera. Ha realizzato disegni, quadri, sculture ed installazioni. I lavori presentati fanno parte di “Microbiota“, un progetto più ampio, che si è concretizzato, per ora, in una mostra personale alla galleria Villa Contemporanea di Monza con testo critico di Luca Panaro, in un libro d’artista a tiratura limitata per Chippendale Studio e in varie collettive.

Elisa Cella

Fra le sue ultime personali anche “Un’estetica dell’infinito” allo Spazio Heart di Vimercate, a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini, con catalogo, “Tre Artiste Tre“, alla Rocca di Umbertide, a cura di Giorgio Bonomi e “Sensazione Concava” alla Galleria E3 Arte Contemporanea di Brescia, con catalogo. È presente negli studio visit della Quadriennale di Roma, a cura di Francesca Guerisoli. I suoi lavori sono esposti in permanenza al Mac di Lissone e nella Collezione Castello Chiaramontano di Racalmuto, sono inoltre presenti nelle collezioni del Museo di Villa Croce a Genova, del Museo Butti di Viggiù, della Civica Raccolta del Disegno di Salò, della Rocca di Umbertide.

Ha vinto Master Artist 2021, ed è finalista del premio Exibart, del premio Candiani, del premio Arteam, del premio Combat e del premio Celeste. Partecipa al progetto Venus In Furs, a cura di Galante, Casazza e Mez, con testo di Delmenico, che è stato esposto allo Spazio Arte Contemporanea, a Robecchetto con Induno, con catalogo. Fa parte della pubblicazione Real Art #6 e partecipa alle relative mostre in musei e gallerie.

Professionista coinvolta: Marinella Lauriola, medico infettivologo. Responsabile del servizio di infettivologia ed epidemiologia clinica presso il Policlinico di Monza.