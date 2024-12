Nova Milanese: in scena l’opera su Marilyn Monroe firmata da Antonio Colombo, nel terzo anniversario della scomparsa

Hanno voluto portare in scena un’opera teatrale scritta da Antonio Colombo. Così, l’associazione degli Amici di Colombo nel terzo anniversario della sua scomparsa ha ricordato lo stimato medico e a lungo primario di neurologia. Va in scena sabato 7 dicembre: al teatro comunale, alle 20.30 con ingresso gratuito, c’è “Chi ha suicidato Marilyn Monroe?”.

Nova Milanese: a teatro l’opera su Marilyn Monroe firmata da Antonio Colombo, parla il regista

Un’opera scritta dallo stesso Colombo, che ha voluto dedicare un dramma alla più famosa delle dive hollywodiane morta suicida a 36 anni il 4 agosto del 1962. A metterla in scena il Teatro Magico insieme alla Casa degli Zotici e al Centro Musica Insieme. In scena ci saranno due Marilyn, o meglio: Norma Jane e Marilyn, la donna e la diva.

«Si tratta di un’opera piuttosto impegnativa – ha sottolineato Rino Cacciola, regista – Colombo ha fatto un’opera di ricerca minuziosa e io stesso ho scoperto particolari della vita della diva che non conoscevo. A livello teatrale l’abbiamo trasposta in due atti. Le musiche sono originali e dal vivo. Siamo curiosi di portarla in scena e vedere le reazioni del pubblico».

Nova Milanese: a teatro l’opera su Marilyn Monroe firmata da Antonio Colombo, medico ed ex sindaco

Classe 1943, Antonio Colombo, è sempre stato molto impegnato sul territorio novese prima come medico poi come politico. Sindaco nel 1985, ha “firmato” alcune opere novesi. Per questo motivo l’associazione Amici di Colombo da ormai tre anni si sta battendo perché venga intitolato a Colombo un edificio come l’auditorium.

«Colombo è sempre stato un grande appassionato di teatro – ha affermato Giuseppe Barbiero – la stagione teatrale è stata avviata su sua iniziativa ormai quasi quaranta anni fa, per questo ci piaceva l’idea che l’auditorium fosse dedicato a lui. Purtroppo l’ultima mozione presentata in consiglio comunale è stata respinta. Ci auguriamo che riuscire a realizzare anche questo obiettivo».