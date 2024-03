Musei civici di Monza: due giorni di Open day, il programma del weekend

Musei civici per tutti aprirà al pubblico sabato 16 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dopo l’inaugurazione ufficiale che si è svolta venerdì 15 marzo del nuovo percorso museale completamente accessibile e inclusivo per tutti.

Musei civici di Monza: il programma di sabato 16 marzo

Per l’open day del 16 marzo è previsto un family lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni. Sarà possibile scoprire il museo attraverso l’esplorazione sensoriale. Al termine i piccoli visitatori potranno realizzare un piccolo ricordo dell’esperienza vissuta, usando tanti materiali diversi. Il costo è di 4 euro a persona.

Musei civici di Monza: il programma di domenica 17 marzo

Per domenica 17 marzo sono tre gli appuntamenti proposti. Alle 10.30 “Ad occhi chiusi e cuore aperto”, una visita sensoriale inclusiva per persone cieche e non, per scoprire le collezioni del museo attraverso tutti i sensi e non solo la vista. Alle 15 “percorso nella memoria”, una visita facilitata e inclusiva per scoprire il museo attraverso il linguaggio easy to read e la comunicazione aumentativa e alternativa. Alle 16.30 si potrà invece visitare l’intera collezione dei Musei civici con l’accompagnamento di interpreti Lis (lingua italiana dei segni). Il costo a persona è di 6 euro, 4 per le persone con disabilità.

Musei civici di Monza: prenotazione obbligatoria

La prenotazione è obbligatoria sul sito museicivicimonza.it