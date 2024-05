Sui luoghi di San Gerardo a Monza in compagnia dei Fai. In occasione degli 850 anni della “Conventio”, l’atto notarile stipulato da Gerardo dei Tintori , la Basilica monzese e il Comune nel 1174 che diede il via alla nascita dell’ospedale cittadino la delegazione del Fai di Monza e Brianza organizza delle visite guidate presso la chiesa di San Gerardo al Corpo e all’Oasi di San Gerardo che sorge sulla casa natale del compatrono della città.

Monza: il Fai porta i visitatori sui luoghi di San Gerardo, due percorsi il 9 e 12 maggio

Due percorsi di grande interesse devozionale e culturale per approfondire la straordinaria figura di Gerardo di cui ricorrono anche i 400 anni dalla traslazione del santo nell’omonima chiesa.

Per il mese di maggio: giovedì 9 maggio alle 21 e sabato 11 maggio alle 14.30, 15, 16 e 16.30 si visita la chiesa di san Gerardo al Corpo, mentre domenica 12 maggio dalle 10 alle 11.30 si visita ogni trenta minuti il complesso dell’Oasi di San Gerardo. Le visite sono gratuite (si può lasciare un’offerta alla parrocchia) e si prenotano sul sito www.faiprenotazioni.it.

La Chiesa di San Gerardo al Corpo è stata voluta da San Carlo Borromeo nel 1582 come Chiesa di Sant’Ambrogio, nel 18° secolo venne rinnovata in forme barocche, con la realizzazione nel 1735 della nuova cappella absidale destinata a ospitare le spoglie del santo.

Nel 1835 fu decisa la totale ricostruzione con l’ingrandimento dell’edificio: l’architetto Giacomo Moraglia progettò una imponente chiesa neoclassica coperta da una cupola centrale, preservando all’interno la cappella dove è sepolto il santo con i relativi arredi e affreschi.

Monza: il Fai porta i visitatori sui luoghi di San Gerardo, nei prossimi mesi aprirà anche la chiesa nell’ospedale vecchio

Nei prossimi mesi sarà resa accessibile anche la Chiesa di San Gerardo all’interno del vecchio ospedale Umberto I e in settembre una visita alla Quadreria del Benefattori dell’Ospedale, in collaborazione con IRCCS Fondazione San Gerardo dei Tintori. L’iniziativa della Delegazione FAI di Monza si sviluppa in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, il Duomo di Monza, la Cooperativa La Meridiana, la Parrocchia di San Gerardo e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

«L’obiettivo -spiega la referente della Delegazione Elena Colombo- è quello di far meglio conoscere e apprezzare il patrimonio culturale ecclesiastico di Monza e si inserisce nel più ampio progetto delle “Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico” dedicate a territori, comunità ed edifici originati da motivi di natura religiosa».