La scrittrice Beatrice Salvioni ha scelto Monza per la prima presentazione ufficiale del suo nuovo romanzo, “La Malacarne”. Accade giusto due giorni dopo l’uscita del libro, cioè, giovedì 3 ottobre, quando sarà ospite a partire dalle 20.45 della sala di lettura della biblioteca del Carrobiolo (nell’omonimo vicolo del centro storico di Monza). L’ingresso è libero.

Monza: Beatrice Salvioni presenta in città il nuovo romanzo, sabato incontro a Vimercate

A dialogare con Salvioni sarà Raffaella Musicò della libreria Virginia & co. Un altro incontro con l’autrice (già nelle librerie con La Malnata) è in programma sabato, 5 ottobre, quando il volume sarà presentato anche alla libreria Il Gabbiano di Vimercate, in piazza Giovanni XXIII alle 17.30.

Monza: gli altri appuntamenti della libreria vimercatese

Non è l’unico appuntamento letterario dell’attivissima libreria vimercatese: venerdì 4 ottobre, alle 21 è atteso Ludwig Monti per la presentazione del suo “Dietrich Bonhoeffer. Esserci per il mondo”, pubblicato da Feltrinelli, mentre lunedì sera, alle 21, viene aperta la rassegna cinematografica che inizia con la pellicola “Tatami” di di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi.