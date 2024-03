Giornate Fai di Primavera: novità U-Power Stadium e centro addestramento dei cani guida

I Vichinghi lo chiamavano “Knattleikr”, nell’antica Grecia intorno al IV secolo si affermò l’Episkyros, a Roma si trasformò nell’Harpastrum. Ecco le origini del gioco del calcio così come sarà raccontato sabato 23 e domenica 24 marzo dai volontari del Fai in occasione della 32esima edizione delle Giornate Fai di Primavera.

Giornate Fai di Primavera: dentro lo stadio del Monza

Il racconto si svolgerà all’interno dello stadio Brianteo (oggi U-power Stadium) che per la prima volta aderisce all’iniziativa del Fai e apre le porte per svelare i luoghi meno accessibili.

Sarà così possibile entrare negli spogliatoi, attraversare il tunnel che conduce in campo, godersi la vista delle tribune da centro campo e visitare la moderna sala stampa e il salone lounge con vista sul campo.

Giornate Fai di Primavera: l’adesione con entusiasmo di Adriano Galliani

«Non siamo una villa storica – spiega Francesco Bevilacqua, responsabile marketing dell’a squadra’Ac Monza – ma il nostro amministratore delegato, Adriano Galliani, ha accettato subito con grande entusiasmo di partecipare alle giornate del Fai. Lo stadio è un simbolo per una città con una lunga storia da raccontare e luoghi inediti che potranno interessare anche i meno appassionati di calcio».

Oltre alle origini del gioco del calcio, un video racconterà la storia della squadra biancorossa dal 1912 ai giorni nostri, ma anche dove si è giocato a calcio in città.

«Il primo stadio – spiega Elena Colombo, delegata del Fai di Monza e Brianza – era stato realizzato all’interno dei boschetti reali e c’è stato un momento in cui si è pensato di costruirlo nel parco. Gli impianti successivi sono stati alle Grazie Vecchie, in via Ghilini, poi lo stadio Sada e nel 1988 è stato inaugurato il Brianteo che richiama lo stile del tardo brutalismo per la presenza di cemento a vista e linee marcate per enfatizzare gli elementi strutturali dell’edificio».

Giornate Fai di Primavera: il Centro di addestramento dei Cani guida Lions di Limbiate

Se la visita allo stadio è sicuramente una delle novità della trentaduesima edizione delle Giornate Fai di Primavera c’è un altro luogo insolito da scoprire in Brianza.

Si tratta del Centro di addestramento Cani guida Lions di Limbiate dove vengono addestrati i cani per le persone non vedenti di tutta Italia. Il Centro è nato nel 1959 per volontà di Maurizio Galimberti e ha addestrato e consegnato gratuitamente 2.300 cani guida.

«Riusciamo ad addestrarne una cinquantina ogni anno – spiega il presidente Giovanni Fossati – ma abbiamo sempre una lista d’attesa di altre 50 persone in attesa di un cane».

Visitare il centro significa entrare in contatto con una realtà unica, vedere la nursery, incontrare i cuccioli, scoprire le fasi di addestramento nella piccola città ricreata sull’area verde con semafori e attraversamenti pedonali.

Sarà anche l’occasione per scoprire la possibilità di accogliere in casa i cuccioli fino all’anno di vita prima che inizino la fase di addestramento.

Giornate Fai di Primavera: i siti storici, alla Cappella reale e al teatrino di corte a Monza con 71 giovani Ciceroni delle superiori

Naturalmente nelle due giornate di primavera non mancheranno i siti storici: a Monza 71 studenti del Liceo Dehon e del Martino Bassi di Seregno faranno da giovani Ciceroni alla scoperta della Cappella Reale e del teatrino di corte che riaprirà presto le porte al pubblico dopo la campagna di restauro.

Giornate Fai di Primavera: a Meda le visite con il conte Antona Traversi

A Meda apre Villa Antona Traversi con le sale affrescate di epoca napoleonica e la chiesa di San Vittore con gli affreschi di Bernardino Luini. Sabato alle 15 e domenica alle 11 il conte Giovanni Antona Traversi condurrà i visitatori alla scoperta dell’archivio storico dell’antico monastero benedettino che ha dato origine alla Villa, mentre le visite in chiesa saranno a cura degli amici dell’arte e della Pro Loco.

Giornate Fai di Primavera: Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio

A Desio invece si va alla scoperta di Villa Cusani Tittoni Traversi, trasformata in forme neoclassiche da Giuseppe Piermarini e circondata da un bellissimo parco. In collaborazione con il comune i volontari fai racconteranno la storia della villa e i diversi stili architettonici che la caratterizzano: dal gotico di fantasia al neoclassico, dal manierismo al rococò. Sabato alle 19 è prevista una visita serale accompagnata dall’esibizione delle danzatrici in costume d’epoca.

Giornate Fai di Primavera: il 23 e 24 marzo senza prenotazione con un contributo

Tutte le visite si svolgeranno il 23 e 24 marzo dalle 10 alle 18 senza prenotazione. Saranno coinvolti 130 volontari e 71 studenti. È richiesto un contributo minimo di 3 euro a sostegno del Fai (www.giornatefai.it) .