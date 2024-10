Concorso Rina Sala Gallo: i finalisti e come vivere le spettacolo al Manzoni

Uno «dei momenti più alti della vita culturale della città» è nel pieno del suo svolgimento: le parole sono dell’assessora Arianna Bettin che domenica scorsa, con il sindaco Paolo Pilotto e con Alessandra Garbagnati, presidente dell’associazione musicale promotrice della competizione, ha dato il via all’edizione numero 27 del Concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. Teatro Manzoni pressoché sold out per la serata di avvio della settimana in cui Monza diventa «capitale mondiale del pianoforte»: “La nostra città, con la sua lunga tradizione musicale e la sua attenzione alla formazione in ogni ambito, è onorata di essere il teatro di un evento che, da decenni, contribuisce a lanciare le carriere di molti artisti che oggi calcano i palcoscenici più rinomati al mondo”, si legge nei saluti dell’amministrazione inseriti nel programma distribuito al pubblico domenica, subito prima del concerto di Young Sun Choi, pluripremiata vincitrice dell’edizione 2022.

Concorso Rina Sala Gallo: in gara in settimana 22 giovani talenti selezionati in estate

Ventidue i giovani talenti nati tra il 1994 e il 2005, provenienti da tutto il mondo e selezionati prima dell’estate da una giuria altrettanto internazionale presieduta dal maestro Roberto Prosseda: le prove hanno preso il via il giorno successivo, lunedì 30 settembre, secondo un ordine definito proprio nella serata di domenica: sorteggio dall’urna della lettera “U” per mano di Young Sun Choi. La giuria composta da Lera Auerbach, Jed Distler, Inna Faliks, Michail Lifits, Roland Pöntine e John Rink ha decretato i tre pianisti che accedono l’ultima fase della competizione: Jonas Aumiller (Germania), Konstantin Emelianov (Russia) e Sohta Miura (Giappone).

Concorso Rina Sala Gallo: la finale è sabato 5 ottobre, artisti e programma

La finale è in programma sabato 5 ottobre quando, a partire dalle 16, di nuovo sul palco del Manzoni, con l’Orchestra sinfonica di Milano. Jonas Aumiller suonerà il Concerto n. 1 in mi minore, op. 11 di Fryderyk Chopin, Konstantin Emelianov il Concerto n.3 in re minore, op. 30 di Sergej Rachmaninov e Sohta Miura il Concerto n. 1 in sol minore, op. 25 di Felix Mendelssohn.

È possibile assistere liberamente alle prove, previa prenotazione su concorsosalagallo.it: sempre sul sito è possibile prenotare il proprio posto per la finale del 5 ottobre. Prove e concerto finale, così come la serata inaugurale, sono anche trasmessi in streaming sul canale youtube della manifestazione, risultando accessibili ovunque.