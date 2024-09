Concorso Rina Sala Gallo al via: a Monza per stupire con giuria internazionale e rivoluzione nel repertorio

«Cerchiamo artisti che ci sappiano stupire: che ci facciano scoprire aspetti innovativi nell’interpretazione dei brani, che ci mostrino qualcosa di nuovo, di più, di non detto». Ha le idee chiare il presidente di giuria (e coordinatore artistico) del Concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo Roberto Prosseda.

Concorso Rina Sala Gallo al via: l’edizione 27 presentata a Monza, competizione più antica d’Italia

Nella mattinata di giovedì 12 settembre l’edizione numero 27 della competizione pianistica più antica d’Italia è stata presentata nella sala giunta del Comune di Monza: presenti, oltre al maestro Prosseda, la presidente dell’associazione musicale Rina Sala Gallo Alessandra Garbagnati, il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla Cultura Arianna Bettin.

Monza comcoso Rina Sala Gallo Roberto Prosseda – foto Radaelli

Concorso Rina Sala Gallo al via: le novità rispetto al passato

Prosseda ha puntato subito l’attenzione sui tratti distintivi della nuova edizione del concorso: tra gli altri, l’aver selezionato una giuria internazionale costituita da musicisti ed esperti del settore, e non solo da insegnanti, e la possibilità per i concorrenti di presentarsi con un repertorio più libero rispetto al passato.

«Per noi i ventidue concorrenti sono già ventidue vincitori: a ognuno di loro, e non solo ai tre che arriveranno in finale, il concorso offrirà comunque un’importante occasione di visibilità. Il Rina Sala Gallo è conosciuto in tutto il mondo: è un onore per me prendervi parte».

«Monza si prepara a diventare la capitale della cultura pianistica: un’intera comunità internazionale nei prossimi giorni farà riferimento alla nostra città», ha commentato l’assessora Bettin.

Concorso Rina Sala Gallo al via: il calendario

E allora le date: primo appuntamento domenica 29 settembre (alle 21, al Teatro Manzoni: ingresso gratuito con prenotazione online obbligatoria) per il concerto di Young Sun Choi, vincitrice dell’edizione 2022.

Le prove per i ventidue giovani talenti (nati tra il 1994 e il 2006 e di dodici diverse nazionalità) inizieranno lunedì 30 settembre: si svolgeranno nella sala degli Specchi della Villa reale e saranno liberamente accessibili al pubblico. Sabato 5 ottobre (alle 16 sempre al Teatro Manzoni e sempre a ingresso libero previa prenotazione online) si svolgerà la finale: la premiazione avverà subito dopo l’esibizione dei tre finalisti, accompagnati dall’Orchestra sinfonica di Milano diretta dal maestro Giancarlo Rizzi.

Concorso Rina Sala Gallo al via: «Manifestazione culturale per tutta la città»

«Il concorso non si rivolge più solo ai cultori della musica classica: è diventato di richiamo per un numero sempre maggiore di persone desiderose di bellezza. Non è solo una competizione – ha precisato il sindaco Pilotto – è una manifestazione culturale aperta a tutta la città. Abbiamo iniziato il mese di settembre con un evento sportivo internazionale, il Gran Premio: lo chiudiamo all’insegna dell’arte e della cultura con un altro evento di rilievo e di respiro internazionale».

Concorso Rina Sala Gallo al via: la collaborazione con il territorio

Un evento che «anno dopo anno, a partire dalla sua prima edizione del 1947, è cresciuto sempre di più, grazie all’intuizione della concertista monzese Rina Sala Gallo che da subito ha deciso di dare alla competizione un taglio internazionale», ha aggiunto la presidente Garbagnati senza dimenticare di ringraziare i volontari e lo staff, le famiglie che nelle prossime settimane ospiteranno i concorrenti e ricordando collaborazioni sempre più strette con alcune realtà del territorio, tra cui il liceo classico e musicale Zucchi e la cooperativa La Meridiana.

Concorso Rina Sala Gallo al via: tutte le informazioni

Tutte le informazioni sui concorrenti, sulle prove e sugli orari sul sito concorsosalagallo.it e sui suoi social (in particolare: le prove e la finale saranno trasmesse anche in streaming sul suo canale YouTube). Il Concorso Rina Sala Gallo, promosso dall’associazione musicale Rina Sala Gallo e dal Comune di Monza, è patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. È realizzato con il contributo di Regione Lombardia, Assolombarda e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, in collaborazione con la Reggia di Monza. Partner Intesa Sanpaolo S.p.A., main sponsor Colmar, Acinque, BrianzAcque e Mitsubishi Electric. Il Cittadino di Monza e Brianza si conferma media partner anche per questa edizione.