Anche Monza è BookCity: dieci giorni tra i libri pensando a Guerra e Pace

L’anticipazione era uscita a metà luglio proprio sulle colonne del Cittadino: era stata l’assessore alle Biblioteche Viviana Guidetti ad annunciare che in autunno per la prima volta anche Monza avrebbe ospitato alcune iniziative organizzate nell’ambito di BookCity Milano.

Anche Monza è BookCity: da sabato 9 a domenica 17 novembre

Ora è tempo di svelare il programma: la manifestazione è in calendario da sabato 9 a domenica 17 novembre e prevede un ampio palinsesto di incontri e di presentazioni per ogni età: obiettivo, spiegano da piazza Trento, “quello di stimolare il dibattito e la riflessione su un tema di grande e urgente attualità”: Guerra e Pace è “il focus tematico della tredicesima edizione di BookCity” e, sottolinea l’assessore, «partecipiamo con piacere a una manifestazione culturale di grande rilievo, che promuove l’intera filiera del libro e considera la lettura una leva di crescita e di inclusione».

Anche Monza è BookCity: chi collabora all’evento monzese

E allora il programma monzese, realizzato con la collaborazione delle biblioteche cittadine (e non per niente si inserisce nell’ambito del “Festival delle storie” di BrianzaBiblioteche), di sei librerie, di diversi luoghi di cultura della città e di cinque associazioni culturali: gli eventi sono complessivamente quarantatré, sono tutti gratuiti e spaziano dai firmacopie alle letture multiculturali, dai workshop per adulti alle letture animate, dalle conferenze ai dialoghi con gli autori.

Anche Monza è BookCity: il programma

Qualche spunto (il programma completo è disponibile su bookcitymilano.it e su brianzabiblioteche.it): “Monza, la grande guerra e gli americani. Una curiosa donazione” è in calendario martedì 12 novembre alle 18 negli spazi dell’archivio storico comunale e “Conoscere meglio Aldo Juretich a cento anni dalla nascita” alle 20.30 al Binario 7. Mercoledì 13 alle 18 “Jung – Nella terra dei Mujaheddin”, proiezione del film e conferenza al Capitol Anteo SpazioCinema e alle 20.45 in biblioteca civica “Mia cara sono nelle tue mani. La vicenda di Carlo Prina”.

“Lo sport arriva dappertutto” si svolgerà il 14 alle 17 nella biblioteca di Sanquirico, mentre alle 20.45 lo spazio Manzoni 16 ospiterà Alfredo Somoza per parlare di “Mezzo secolo di America Latina”. Di Mario Rigoni Stern si discuterà con Giuseppe Mendicino il 15 novembre alle 17.30 alla biblioteca di Triante, mentre il 17 alle 11 da Libri e Libri Benedetta Tobagi e Igino Domanin parleranno di “Una pace forzata”.

Anche Monza è BookCity: la rete delle province

Per questa sua tredicesima edizione (la prima risale al 2012) BookCity Milano è riuscita a coinvolgere anche cinque province della Lombardia: oltre a Monza, Como, Cremona, Lodi e Pavia: “È una rete che ogni anno sembra infittirsi di nuove relazioni, capaci a loro volta di moltiplicarsi”, hanno aggiunto dal Comitato di indirizzo della manifestazione. BookCity Milano è stata ideata dal Comune di Milano e dall’associazione BookCity Milano, a cui si è affiancata l’Aie – Associazione italiana editori.