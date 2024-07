Monza: le biblioteche entrano in Book city di Milano

Biblioteche «da vivere» e da intendersi come «luoghi inclusivi aperti a tutti»: quanto a eventi e collaborazioni, la stagione 2024/25 porta con sé una grande novità e alcune conferme. «Lo possiamo anticipare: in autunno anche la nostra città ospiterà diverse iniziative organizzate nell’ambito di Book City», spiega l’assessore Guidetti precisando che «dobbiamo superare l’antagonismo con Milano e che, anzi, l’adesione a manifestazioni di questo calibro può rappresentare l’occasione giusta per far conoscere, e apprezzare, la nostra città».

L’edizione 2024 di Book City – iniziativa che il Comune di Milano e l’associazione Book City Milano promuovono dal 2012 con crescente successo e coinvolgimento di pubblico con l’obiettivo dichiarato di “mettere al centro di una serie di eventi diffusi sul territorio urbano il libro, la lettura e i lettori, come motori e protagonisti dell’identità della città e delle sue trasformazioni nella storia passata, presente e futura”, come si legge online – è in programma dall’11 al 17 novembre, avrà come focus principale “Guerra e Pace” e, aggiunge l’assessore, «stiamo già strutturando il programma con la collaborazione delle associazioni culturali, dei luoghi di cultura e delle librerie della città».

Monza: le biblioteche entrano in Book city e gli altri programmi

Tra le conferme «la collaborazione con il Festival del Parco di Monza» in calendario a settembre e, nel corso dell’autunno, «una nuova edizione del Festival delle storie promosso da BrianzaBiblioteche con la collaborazione di parecchie realtà del territorio», che porterà letture, laboratori, concerti, spettacoli da vivo e visite guidate in tutte le biblioteche della rete, compresa quella della casa circondariale di Sanquirico, e nei “Punti biblio”.

Previsto invece nell’anno nuovo l’ormai tradizionale appuntamento con “Le immagini della fantasia”, la mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia promossa dalla Fondazione Zavrel di Sarmede che, come quest’anno, sarà ospitata negli spazi dell’orangerie della Reggia.