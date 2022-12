Villa reale di Monza aperta per le feste: messaggio di pace nel segno di Lennon e Beatles

Volare in mongolfiera sopra la villa e il parco di Monza con nelle orecchie la musica e la voce di John Lennon. Accade per Natale alla Reggia di Monza che apre al pubblico per tutto il periodo delle feste dal 26 dicembre all’8 gennaio dalle 10.30 alle 18.30 (con eccezione del 31 dicembre e 1 gennaio).

Dopo la famiglia Addams , “padroni” della Reggia nelle giornate di Halloween, ora sono la celebre coppia formata da John Lennon e Yoko Ono ad “abitare” le stanze per una visita fuori dal comune.

“All you need is love” è il messaggio sulla forza dell’amore contro la guerra, scelto dal Consorzio di gestione come leit motiv del Natale 2022, caratterizzato da un conflitto ancora in corso.

Villa reale di Monza aperta per le feste: Imagine nel Salone delle Feste

Nel Salone delle Feste andrà in scena “Imagine”, spettacolo di musica e danza. Sulle note della celebre canzone di John Lennon e di “Happy Christmas” (war is over) si esibiranno le cantanti Ilaria Pastore e Nicoletta Tiberini, con la danzatrice Clelia Fumanelli, accompagnate da Hernan Fassa al pianoforte.

Villa reale di Monza aperta per le feste: attività per bambini e famiglie

Nella Sala Arazzi, Sala del Trono e Sala degli Uccelli si svolgeranno le attività specifiche per bambini e famiglie sulle note di Yellow Submarine. Ci si potrà cimentare a cantare come Ringo Starr, poi sconfiggere i Biechi Blu e salvare con la musica Pepperland, infine riposarsi sul lettone di John e Yoko e mandare un messaggio di amore e pace al mondo attraverso una foto e un #hashtag speciale.

Villa reale di Monza aperta per le feste: la sala della musica permanente

La Sala degli Specchi diventerà una Sala della Musica permanente con prove aperte e concerti che spaziano dalla classica al pop al jazz (tra le 11 e le 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30).

Villa reale di Monza aperta per le feste: il Poet’s Corner

Nella Sala della Pendola dal 5 all’8 gennaio l’associazione Mille Gru con la scuola di poesia “PoesiaPresente” darà vita al Poet’s Corner, dalle ore 11 alle 18: un angolo dedicato alle poesie e alle canzoni per tutte le età di grandi poeti e poetesse che, come Keith Haring, John Lennon, Yoko Ono hanno trattato temi come la musica, l’arte, la poesia, la pace, le disuguaglianze, le tematiche di genere.

Villa reale di Monza aperta per le feste: l’augurio

“Anche alla luce delle circostanze che l’Europa attraversa, scossa da mesi dall’invasione dell’Ucraina, un mondo di poesia, di musica e soprattutto di Pace è l’augurio più bello che possiamo pensare per il prossimo periodo delle Feste – dicono il sindaco Paolo Pilotto, presidente del Consorzio Villa Reale e Parco, e Arianna Bettin, assessora alla Cultura e Villa Reale – Le note di speranza intonate dai Beatles e da Lennon in anni piagati dalle guerre sono quanto mai attuali”. Tutte le info su www.reggiadimonza.it