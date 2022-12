Triuggio Marching Band vola negli Usa per il tour 2023

La Triuggio Marching Band è pronta a volare negli Stati Uniti d’America. I musicisti triuggesi partiranno lunedì 26 dicembre, destinazione California. La prima tappa del tour sarà San Francisco quindi la formazione da parata raggiungerà la contea di Los Angeles dove i musicisti sono attesi per ben tre esibizioni: la prima nel Band Fest presso il Rose Bowl di Pasadena, ovvero lo stadio di football americano che ha ospitato le Olimpiadi del 1984, la seconda a Disneyland e la terza per la Rose Parade 2023. La sfilata è in programma per lunedì 2 gennaio, lungo il percorso sono previste più di 700mila presenze. Saranno due ore consecutive di esibizione lungo un tracciato di otto chilometri sulle strade di Pasadena. La diretta televisiva della manifestazione in passato ha sforato quota 30milioni di spettatori.

Triuggio Marching Band pronta a volare negli Usa, unici europei

«Sono state invitate una ventina di bande, noi siamo l’unica europea – ha sottolineato Paolo Colombo, drum major e responsabile musicale della formazione – Ci saranno bande da tutto il mondo, alcune hanno centinaia di musicisti. Sarà bello confrontarsi con realtà così grandi».

A portare alto il nome di Triuggio a Pasadena, contea di Los Angeles, ci saranno una sessantina di performers, tra players e color guard. A coordinare tutto oltre a Colombo anche la moglie Graziella Corbo, presidente dell’associazione e responsabile delle coreografie.

«Siamo molto felici di avere con noi gli amici di Rovellasca Drummers e una decina di ragazzi che hanno seguito i nostri progetti scolastici – ha aggiunto Colombo – Siamo molto emozionati e agitati perché l’organizzazione non è stata semplice».

Triuggio Marching band a Monza in novembre

Triuggio Marching Band pronta a volare negli Usa, già invitata alla Rose Parade due anni fa poi la rinuncia per la pandemia

La Triuggio Marching Band era stata invitata alla Rose Parade già due anni fa ma la pandemia aveva costretto i musicisti triuggesi a declinare l’invito. Ora invece è tutto pronto per la partenza: lo scorso 12 giugno l’associazione aveva ricevuto la bandiera della manifestazione dalle mani di Amy Wainscott, presidente del Torneo delle Rose, in una cerimonia nella sala civica di via 11 settembre 2001. La Triuggio Marching Band è la prima banda italiana ad essere stata selezionata per la Rose Parade e anche la prima che sfilerà nel parco divertimenti di Walt Disney.

«Abbiamo preparato un repertorio italianissimo – ha concluso Colombo – Gli ultimi sei mesi sono stati fitti di prove, lo show si basa sulle musiche di “Volare”, “O sole mio” e il “Nessun dorma”».