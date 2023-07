Springsteen a Monza: la mappa del concerto alla Gerascia

Il palco, nell’angolo in alto a sinistra del prato della Gerascia. E poi i pit, gli ingressi per ogni settore, i parcheggi. E i punti ristoro, i wc, il merchandising, gli schermi. È online la mappa per il concerto di Bruce Springsteen, l’evento del 25 luglio all’autodromo nazionale nel parco di Monza. Attesi 70mila spettatori.

Springsteen a Monza: le aree comfort all’autodromo e al Mirabello

Come già annunciato da organizzatori e Comune, dalle 8 del mattino aprono le due aree comfort: una nell’autodromo per l’accesso al pit A e B1 e una lungo il Mirabello per gli i settori A, B e C.

Info utili anche per la scelta di eventuali parcheggi: sono 10mila quelli previsti dal piano concerto.

Springsteen a Monza: i token

L’area concerto apre alle 14. Anche per il concerto del Boss, per l’acquisto di cibo e bevande sono previsti i token: si possono cambiare sia nell’area comfort sia nell’area concerto, ogni gettone costa 2 euro e non sono previsti limiti di acquisto.