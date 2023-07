Springsteen a Monza, tutto quello che c’è da sapere: orari, parcheggi, turismo

Martedì 25 luglio è sempre più vicino: è il giorno del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band all’autodromo di Monza, nel prato della Gerascia. L’evento annunciato più di un anno fa che chiuderà il tour italiano del Boss, già andato in scena a Ferrara e a Roma.

Springsteen a Monza, tutto quello che c’è da sapere: 70mila spettatori

Ed è arrivato il piano mobilità messo a punto in questi mesi da Comune, Monza Mobilità, l’organizzatore Barley Arts e Prefettura.

In città è previsto l’arrivo di 70.000 spettatori che raggiungeranno la zona del parco con mezzi propri e con i treni: il piano è stato concordato anche con i Comuni di Vedano, Biassono, Villasanta e Lissone.

Springsteen a Monza, tutto quello che c’è da sapere: gli orari

Il programma dice che l’apertura dell’area del concerto è alle 14, nell’attesa a partire dalle 8 del mattino del 25 luglio i fan potranno prendere posto in due distinte aree comfort, una vicino all’ingresso per il settore Pit A in zona P1 e l’altra all’ingresso di tutti i Pit in area Mirabello. Qui sono previsti punti di ristoro, toilette e servizi.

L’inizio del concerto è previsto alle 19.30 e sarà preceduto dalle esibizioni di The Teskey Brothers (ore 16.30) e Tash Sultana (ore 17.45). I biglietti, esauriti da tempo, sono nominali ed è possibile un solo cambio nominativo per tagliando da fare sul sito della stessa biglietteria che l’ha emesso fino alle 16 del 24 luglio (Vivaticket e Ticketmaster) e fino alle 10 del 25 luglio (Ticketone).

Springsteen a Monza, tutto quello che c’è da sapere: cosa non può entrare nell’area concerti

L’organizzazione ha già comunicato cosa non si potrà portare nell’area concerto. Per questioni di sicurezza, non sono consentiti stampelle, deambulatori e sedie a rotelle (a parte quelle espressamente autorizzate per iscritto da Barley Arts), passeggini per bambini, sedie pieghevoli/sgabelli.

E poi bottiglie in vetro ma anche borracce o bottiglie di plastica più grandi di mezzo litro (rigorosamente senza tappo, come ormai ovunque), caschi, bombolette spray di qualsiasi genere (dall’antizanzare al deodorante, dalla crema solare allo spray al peperoncino), animali di qualsiasi taglia e genere, trombe da stadio. Bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, strumenti musicali, biciclette, skateboard, pattini e overboard. E apparecchiature professionali per la registrazione, macchine foto professionali e semi, videocamere, Gopro, iPad e tablet.

L’organizzazione specifica che devono stare fuori anche armi, materiale esplosivo, catene, coltelli e in generale tutti gli oggetti atti a offendere.

Springsteen a Monza, tutto quello che c’è da sapere: i parcheggi

Fuori dalla cinta del parco, sono circa 10mila i parcheggi disponibili per chi raggiungerà Monza in auto. Sono 300 i posti nel parcheggio ‘platino’ in Via Grandi a Vedano, 3mila nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 35 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 2.200 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 850 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 1.350 in quello ‘blu’ in viale Stucchi, oltre 500 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto).

Il servizio navetta è garantito per collegare i parcheggi blu e per collegare la stazione ferroviaria attraverso la linea nera (quella degli eventi al parco). Il ticket per la navetta nera, si può acquistare anche con biglietto integrato sul sito Trenord, oltre che sul portale di Monza Mobilità.

Springsteen a Monza, tutto quello che c’è da sapere: le prenotazioni

C’è la possibilità di prenotare e acquistare prima parcheggi e navette online. Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online su www.monzamobilita.it, sull’app Barley Arts X Bruce, su www.barleyarts.com dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica che verrà installata nei prossimi giorni.

L’app è disponibile su App Store e Play Store e su 12 store internazionali.

Springsteen a Monza, tutto quello che c’è da sapere: il turismo

Lo show di Springsteen permetterà anche ai possessori del biglietto di fare turismo in città: il biglietto consentirà tariffe ridotte per visitare Villa Reale, Museo del Duomo, Cappella di Teodolinda, tour all’Autodromo Nazionale Monza, ai Musei Civici ex Casa degli umiliati. Per ottenere la riduzione sarà sufficiente presentare il ticket del concerto all’ingresso della biglietteria entro 60 giorni dal concerto.