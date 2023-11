Seregno, il Lions Club definisce i vincitori del livello locale del concorso “Un Poster per la Pace”

Il tradizionale appuntamento con il livello locale del concorso “Un Poster per la Pace”, manifestazione proposta dal Lions Club International e curata sul territorio dal Lions Club Seregno Brianza, ha definito i suoi vincitori, tutti di età compresa tra i 12 ed i 13 anni. La giuria, composta dai soci Franco Cajani, nella sua qualità di presidente, Paolo Tesauro Olivieri e Massimo Fornasari, ha selezionato per la loro originalità, il loro pregio artistico e la loro capacità di rappresentare il tema generale, indicato in questa edizione in “Osate sognare”, i poster realizzati da Marina Darwish, studentessa del terzo anno di corso della secondaria di primo grado don Milani di via Carroccio, Francesco Erba, che frequenta invece il terzo anno della secondaria di primo grado Manzoni, ed Athena Asia Redaelli, iscritta al secondo anno alla secondaria di primo grado Mercalli. I loro elaborati si troveranno ora davanti alle sfide dei livelli successivi della manifestazione, che ha la finalità di evidenziare ai giovani di tutto il mondo l’importanza del concetto di pace: nell’ordine, si tratta di quelli distrettuale, multidistrettuale ed internazionale.

Lions Club: la soddisfazione del presidente di giuria Franco Cajani

Gli studenti delle scuole don Milani e Manzoni selezionati dalla giuria in questa edizione

Nel complesso, il regolamento prevede che vengano individuati un vincitore del primo premio internazionale, che sarà premiato in una speciale cerimonia in occasione della giornata Lions con le Nazioni Unite, e ventitré vincitori del premio di merito. Molto soddisfatto si è mostrato, dopo il termine della fase seregnese, il presidente di giuria Franco Cajani, storica figura di riferimento del Lions Club Seregno Brianza, che è rimasto particolarmente impressionato dalla creatività dimostrata dagli studenti: «È evidente che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta. Sono orgoglioso che siamo stati in grado di offrire loro l’opportunità di condividere le proprie visioni». Il Lions Club Seregno Brianza, presieduto per il secondo anno consecutivo da Mario Novara, supporterà Marina Darwish, Francesco Erba ed Athena Asia Redaelli nei livelli successivi del concorso.