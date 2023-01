Percorsi nella Memoria col Consorzio Villa Greppi: “L’antisemitismo in marcia”

Parte con cinque appuntamenti l’edizione 2023 di Percorsi nella Memoria, la rassegna culturale e itinerante che il Consorzio Brianteo Villa Greppi organizza ogni anno in occasione del Giorno della Memoria.

Percorsi nella Memoria col Consorzio Villa Greppi: apertura col consulente storico Daniele Frisco

Due settimane per un calendario che si apre il 21 gennaio e che nella prima parte, quella in programma fino a venerdì 27, ha in cartellone incontri con ospiti di primo piano sul tema dell’“Europa tra le due guerre. L’antisemitismo in marcia”.

Un’edizione curata, come sempre, dal consulente storico del Consorzio Daniele Frisco e che, come suggerisce il titolo, punta l’attenzione sugli anni tra le due guerre mondiali e sulla diffusione dell’antisemitismo in tutta Europa, anche in quei paesi che combatteranno contro il nazifascismo.

Apre un incontro “pensato per fornire il quadro di riferimento utile per avvicinarsi ai temi al centro del resto del percorso”, spiegano gli organizzatori. Sabato 21 gennaio alle 17 nella sala consiliare di Cassago Brianza, c’è la conferenza introduttiva a cura del direttore scientifico Frisco e intitolata “Il filo nero: antisemitismo e fascismi in Europa”.

Percorsi nella Memoria col Consorzio Villa Greppi: a Viganò Brianza e Missagli

Nella Sala Civica della Biblioteca di Viganò lunedì 23 gennaio alle 21, arriva il primo ospite: Oliviero Stock, conosciuto soprattutto come studioso di intelligenza artificiale. Per Bompiani ha recentemente pubblicato “In barba a H.”, volume che ripercorre la vicenda della sua famiglia e che riporta al 1938, quando Hitler entra a Vienna accolto dalla folla esultante.

Mercoledì 25 alle 21 nella Sala civica Teodolinda di Missaglia, va in scena “Caffè Odessa”, spettacolo-concerto con Miriam Camerini (voce), Rouben Vitali (clarinetto), Manuel Buda (chitarra e saz turco), Bruna Di Virgilio (violoncello e pianoforte).

Percorsi nella Memoria col Consorzio Villa Greppi: a Bulciago e Triuggio

Ultimi due appuntamenti prima del weekend a Bulciago e a Triuggio. Giovedì 26 alle 21, nella sala conferenze pertini di Bulciago, l’appuntamento è con Valeria Galimi, professore associato di storia contemporanea all’università di firenze e studiosa, per la conferenza dal titolo “Violenza ordinaria e antisemitismo di strada nella francia degli anni Trenta”.

Venerdì 27 alle 21, nella Sala consiliare di Triuggio incontro con Alfonso Botti, professore di Storia contemporanea al Dipartimento di Studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La sua conferenza approfondirà “L’antisemitismo senza ebrei. Il caso della spagna negli anni tra le guerre mondiali”.

Percorsi nella Memoria col Consorzio Villa Greppi: fino al 4 febbraio

“Percorsi nella memoria” proseguirà fino al 4 febbraio, l’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a esaurimento posti. Programma su www.villagreppi.it.