Panorami Briantei: i vincitori del contest del Cittadino. La premiazione nella sede BCC di Carate

Si è concluso il contest fotografico “Panorami Briantei”, promosso dal Cittadino di Monza e Brianza. I protagonisti del concorso sono stati, questa volta, i paesaggi della Brianza, catturati in uno scatto dai lettori. I partecipanti all’iniziativa sono stati oltre 500.

In totale si contano 7.849 votanti e 35.840 visitatori alla pagina del contest. Ogni partecipante ha avuto la possibilità di caricare una foto in formato digitale e condividerla sui social per facilitare la votazione.

La premiazione è stata presentata dal direttore de Il Cittadino Cristiano Puglisi, e dal presidente di BCC Carate Brianza Ruggero Redaelli. Tra i presenti anche il responsabile marketing della BCC, Massimo Valsecchi.

In un piccolo intervento prima della premiazione, il presidente, ha voluto specificare come “la scelta di condividere questa premiazione con Il Cittadino, è nata dal fatto che siamo una banca locale e mutualistica. Questa scelta è stata proprio dettata dalla convinzione che abbiamo di essere una banca di comunità, anzi, un’istituzione al servizio di una comunità. Questo si traduce non solo nell’essere un fattore di sviluppo economico, noi siamo una banca vicino alle famiglie e alle piccole imprese, ma soprattutto di essere una istituzione attenta al welfare territoriale e anche alle esigenze che le comunità dei territori esprimono nell’ambito sociale, culturale, sportivo, ecc.”

Infine ha concluso il discorso ringraziando tutti i partecipanti del Contest “Panorami Briantei” e si è augurato “che questa bella iniziativa del Cittadino sia di ispirazione per tutti, per continuare a lavorare per il benessere, o, meglio, il ben essere, di questo territorio.”

Panorami Briantei: la premiazione nella sede di BCC Carate

La premiazione si è svolta lunedì 13 novembre, presso la “Sala Rossa” di BCC Carate, in via Silvio Pellico a Carate Brianza. Premiati gli autori dei tre migliori scatti, scelti dalla redazione de Il Cittadino. Al terzo posto Marco Blondett, con la sua immagine intitolata “Il ciliegio centenario di Vergo Zoccorino”. Al secondo posto Paola Turolla con “Aurora – Lago dei Cigni del Parco di Monza in una mattina di febbraio”. Vincitore del concorso è invece risultato Orazio Mariani con la sua immagine: “Dal viale Bagatti di Varedo. Ammirando la Villa”.

Oltre a una targa di riconoscimento e un abbonamento all’edizione digitale del Cittadino, i vincitori hanno ricevuto la possibilità di essere sulla copertina del nuovo calendario 2024 della testata. Ma non saranno gli unici: anche altre immagini del contest sono state selezionate. Presto verranno annunciate le date di uscita in edicola.

Il Cittadino ringrazia tutti i partecipanti, per aver catturato gli scorci più suggestivi della Brianza, con gli occhi di chi li vive tutti i giorni.

Visto il successo del concorso, è in preparazione un altro contest: per non lasciarselo scappare, occhi puntati sui social Facebook e Instagram e sulla pagina web ilcittadinomb.it.