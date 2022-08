La festa della Madonna della Campagna aspetta tutta la Brianza a Seregno

Uno degli appuntamenti che tradizionalmente attende la popolazione della Brianza al rientro dalle ferie estive è quello con la festa della Madonna della Campagna a Seregno, manifestazione promossa dall’associazione Madonna della Campagna, che da venerdì 2 settembre a lunedì 12 settembre, con il nostro giornale mediapartner, richiamerà migliaia di persone nell’area attrezzata di via Cagnola, in zona Fuin, riproponendo una tradizione di fede, nata dalla devozione per la Vergine, testimoniata dalla cappellina sul lato opposto a quello dell’ingresso, che nel tempo si è mixata alla volontà aggregativa ed alla finalità solidale, nei confronti di coloro che hanno bisogno o delle realtà che aiutano chi è in difficoltà.

Madonna della Campagna: il dettaglio del programma

I presenti alla conferenza stampa di presentazione della programmazione, svoltasi in luglio



Superati finalmente gli impedimenti prodotti nell’ultimo biennio dall’emergenza sanitaria da Covid 19, il programma ripercorrerà nuovamente i canoni che gli erano abituali fino al 2019, con lo spazio per i visitatori che sarà diviso in due per una maggiore comodità, tra una porzione dedicata a food e ballo, riservata a cucina, relax e serate danzanti, ed una invece destinata al divertimento, con bancarelle, mercatini, stand di associazioni, gonfiabili e giostre per bambini. Il cartellone, come detto, aprirà venerdì 2 settembre, con il torneo di burraco alle 20 e la serata danzante con l’orchestra Battaini alle 21. Sabato 3 settembre, alle 21 è prevista una delle prime grandi attrazioni di questa edizione, con lo spettacolo “Campagna ’70, ’80 e ’90s//Dance music party”, con Paolino Boffi, la The Funky Machine Band e la presenza della guest star Ivana Spagna. Domenica 4 settembre i protagonisti saranno i bambini, con ”Pompieropoli” che consentirà loro di diventare vigili del fuoco tra le 10.30 e le 12.30 e tra le 15.30 e le 18.30. Alle 11, invece, ecco lo show circense “Mexican circus”. Nel pomeriggio, alle 16 la filarmonica Città di Seregno presenterà la fiaba “I musicanti di Brema”, mentre alle 17 Academy Musical Arts proporrà “Nel magico regno incantato”. Alle 21, chiuderà la giornata l’orchestra di Matteo Bensi. Venerdì 9 settembre, altro momento imperdibile, con Edoardo Vianello che, alle 22, dopo la performance dell’orchestra Raff Martella, offrirà con “Abbronzatissima” un saggio di tormentoni estivi. Sabato 10 settembre, alle 21, l’orchestra di Gianni Cosmai avrà come ospite Matteo Tarantino, mentre domenica 11 settembre, alla stessa ora, ad esibirsi sarà l’orchestra Induo Live, con ospite Marianna Lanteri. Infine, lunedì 12 settembre, la serata con l’orchestra Panna e Fragola, prevista alle 21, sarà seguita alle 22.45 dallo spettacolo di fuochi d’artificio piromusicali, un altro ritorno dopo lo stop imposto nel 2020 e nel 2021 dalla pandemia.

Madonna della Campagna: il ritorno della fiera del bestiame

La fiera del bestiame taglierà il traguardo della sua ventiseiesima edizione



Tra le proposte che più caratterizzeranno la fitta agenda, vi sarà infine la fiera del bestiame, che domenica 11 settembre occuperà lo spazio sotto i riflettori per la ventiseiesima volta. Un’eredità, questa, della lunga tradizione rurale dell’area del Fuin, di cui ancora, nonostante l’urbanizzazione massiccia degli ultimi decenni, è possibile riscontrare qualche traccia tangibile. L’iniziativa sarà accompagnata dalla presenza di animali e contadini della fattoria e da un mercato agricolo, con stand per prodotti tipici ed enogastronomici. Nella già citata giornata di domenica 11 settembre, il sipario si alzerà alle 8, con l’apertura della fiera. Alle 9.30 sarà celebrata una santa Messa, cui seguirà l’inaugurazione vera e propria, alla presenza delle autorità locali. Tra le 10 e le 12 e tra le 15.30 e le 18.30, saranno quindi realizzate attività per i bambini, tra colorati trattori d’epoca, un percorso con veri asinelli, la mungitura di Carolina, la mucca gigante gonfiabile, e laboratori didattici vari. A mezzogiorno, chi lo vorrà potrà pranzare sul posto della festa, mentre alle 17.30 il percorso registrerà il contributo di Superzero, il mago amatissimo dei più piccoli, che proprio per loro sarà protagonista di uno spettacolo di animazione e di magia.