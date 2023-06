Desio, la contrada Piazza vince il 33esimo Palio degli Zoccoli

È la contrada della Piazza la vincitrice della 33esima edizione del Palio degli Zoccoli di Desio: Francesco Sangalli e Riccardo Schellino hanno superato tutti. Due giri a perdifiato in piazza Conciliazione, attorno alla basilica sei santi Siro e Materno, con ai piedi due zoccoli di legno. Una prova durissima, nella quale i due giovani sono risultati i vincitori:

L’emozione dei due vincitori: un sogno che si realizza

«È un sogno che si realizza» hanno commentato a caldo Francesco e Riccardo, in mano gli zoccoli e le coppe, alle loro spalle il drappo assegnato alla contrada vincitrice, realizzato dall’arista Arturo Donadoni. Incontenibile l’entusiasmo dei due maestri di contrada, Stefano Sala e Debora Citterio: «Il Palio degli Zoccoli è appassionante soprattutto se lo vivi dal di dentro. Capisci la sua grandezza quando ti spendi per gli altri».

Edizione con grande successo di pubblico

Grande come sempre la partecipazione dei desiani che si sono assiepati attorno a piazza Conciliazione e lungo le vie percorse da un corteo storico con 600 figuranti. Enorme l’impegno del comitato Palio: volontari che per molti mesi hanno lavorato giorno e notte per riuscire a realizzare a Desio una manifestazione sempre più identitaria per la popolazione. Grande la soddisfazione del presidente del comitato Palio Roberto Nava. Ad assegnare il premio il sindaco, Simone Gargiulo, il prevosto di Desio, monsignor Gianni Cesena, al suo ultimo Palio degli Zoccoli e Agostino Gavazzi del Banco Desio, main sponsor della manifestazione.