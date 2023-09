Da Triuggio a Los Angeles: Vanessa Mini trionfa negli “InterContinental Music Awards 2023”

Vanessa Mini sul tetto del mondo. A Los Angeles, domenica 27 agosto, ha vinto gli “InterContinental Music Awards 2023”, aggiudicandosi la medaglia d’oro nella categoria “Europop”. Il suo brano “Peace” si è annoverato il titolo di “Miglior brano europeo 2023”. «Sono ancora incredula, mai mi sarei aspettata di vincere. È un sogno. Sto vivendo il sogno americano in Italia», ha commentato la cantante triuggese, a margine dell’ufficializzazione della sua vittoria. Un oro assolutamente non scontato, “regalato” da un brano che Mini aveva prodotto 12 anni fa dopo un incontro privato con Santa Madre Teresa di Calcutta. “Peace”, con arrangiamento ad opera di Pier Didoni, è un inno alla pace, un monito rivolto ai capi di Stato di tutto il mondo affinché interrompano le guerre. «È straordinario quello che mi sta regalando questo brano, che ho “rispolverato” e riarrangiato l’anno scorso, dopo che era rimasto 12 anni nel cassetto».

Vanessa Mini: la dedica ai genitori ed a Santa Teresa di Calcutta

Nel videoclip, registrato tra New York e Milano con il celebre Harlem Gospel Choir, la cantante ha trattato temi forti e attuali, che hanno fatto breccia nel cuore della giuria del concorso californiano, composta da guru della musica che hanno prodotto e scritto per artisti come Miley Cyrus, Selena Gomez, Bella Thorn, Westlife, Gloria Estefan, Celine Dion, Ricky Martin e molti artisti nominati ai Grammy. «Dedico questo premio a mia mamma, che ha fatto tantissimi sacrifici per me, a mio papà e a Santa Madre Teresa di Calcutta, che sono sicura mi abbia dato una mano da lassù. Lo dedico anche a tutte le persone che non hanno creduto nelle mie potenzialità, perché mi hanno dato la giusta carica per arrivare dove sono ora. Purtroppo devo ringraziare l’America e non l’Italia», ha aggiunto Mini, con un po’ di rammarico, per poi sottolineare: «A Los Angeles mi sono imbattuta in artisti a 360 gradi, che hanno portato in scena show di altissimo livello. Mi sono innamorata della concezione americana di fare musica. Sono avanti almeno 100 anni rispetto all’Italia. L’America mi sta regalando tante soddisfazioni!».

Vanessa Mini: prossimo step il Festival del Cinema di Venezia

Dopo aver festeggiato a dovere questa vittoria, Mini nei prossimi giorni raggiungerà Venezia, dove il 6 settembre sarà sul red carpet ufficiale del Festival del Cinema di Venezia 2023. «Sfilerò con gli americani, tra gli artisti emergenti. Sono super emozionata. Anche questo è un sogno che si avvera, sempre grazie all’America». Tornerà poi a Como, dove, sempre a settembre, riceverà il prestigioso premio “Badolato”, per poi riprendere a fare musica puntando sempre più in alto. «Su suggerimento della giuria americana, mi metterò al lavoro per creare un brano spagnolo da lanciare negli Usa. Ho deciso di mettere nel cassetto il progetto di realizzare un brano in lingua italiana, almeno per il momento. Ora cercherò di alzare l’asticella per farmi conoscere ancora di più oltreoceano», ha concluso.