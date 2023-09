Besana in Brianza, il cineteatro Edelweiss ha rinnovato il suo volto

«Signore e signori, che si apra il sipario». L’Edelweiss di Besana Brianza ha riaperto ufficialmente i battenti, dopo la pausa estiva, con un look rinnovato. Ora vanta un nuovo atrio -frutto di un importante intervento di restyling concluso nei mesi estivi-, che è stato svelato ufficialmente venerdì 8 settembre, nell’ambito della serata di presentazione della rassegna teatrale 2023/24, che, per la prima volta nella storia del cineteatro, sarà composta unicamente da spettacoli portati in scena da compagnie teatrali professioniste. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del primo cittadino Emanuele Pozzoli, del parroco don Mauro Malighetti e del vescovo della diocesi di San Cristobal in Venezuela monsignor Mario Moronta, che ha benedetto il nuovo atrio. «Mi auguro che questo luogo di incontro diventi per tutti i fruitori una fonte di fede, di vicinanza e di fratellanza», ha riferito monsignor Mario Moronta, ospite della comunità pastorale Santa Caterina.

Edelweiss: pronto il programma della stagione teatrale

L’intervento sul palco del sindaco Emanuele Pozzoli

La serata si è poi spostata all’interno del cineteatro, dove l’esperta Federica Falgari di Utim, società di distribuzione teatrale che ha contribuito alla definizione della nuova rassegna, ha presentato i cinque spettacoli che andranno in scena all’Edelweiss. Si parte giovedì 16 novembre con “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”, portato in scena da Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello. Sabato 2 dicembre sarà la volta di “Come sei bella stasera” con Gaia De Laurentiis e Max Pisu. A seguire giovedì 1 febbraio Margherita Antonelli, Claudio Batta e Giorgio Verduci porteranno in scena “Relazioni (quasi) pericolose” e giovedì 7 marzo è in programma “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce”, uno spettacolo pieno di colpi di scena, con Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio. La stagione teatrale si chiuderà giovedì 18 aprile con “Piccoli crimini condominiali” con Ussi Alzati e Barbara Bertato. Fuori rassegna, giovedì 22 febbraio, l’Edelweiss accoglierà lo spettacolo musicale-teatrale “The dark side of the moon 50°”, uno show unico con dieci musicisti, un attore e una videoproiezione per celebrare uno degli album più iconici e influenti dei Pink Floyd.

Edelweiss: tante le iniziative in definizione

Il taglio del nastro, con Monsignor Moronta affiancato da don Malighetti e dal sindaco Pozzoli

Ma non è tutto. Perché a breve partirà anche la stagione cinematografica, oltre al cineforum e a diversi spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie. «Quest’anno, per la prima volta dalla fondazione del cineteatro, il cineforum prevede una rassegna di sette film, con proiezioni il venerdì sera. Nelle prossime settimane sveleremo tutti gli appuntamenti», ha anticipato Diego Cazzaniga, responsabile di sala, per poi ringraziare «tutti i volontari che nei mesi estivi hanno permesso il restyling del teatro, oltre a don Mauro e all’amministrazione, per la proficua collaborazione». Al termine della presentazione della rassegna, è stata aperta ufficialmente la vendita degli abbonamenti, al prezzo di 108 euro, per assicurarsi un posto a tutti e cinque gli spettacoli teatrali previsti.