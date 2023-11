Vimercate: un topo a scuola fa chiudere l’Einstein, le lezioni si fanno in dad

Einstein chiuso a Vimercate e studenti in dad per il resto della settimana per permettere la santificazione e derattizzazione dell’Istituto. La comunicazione è arrivata alle famiglie degli studenti nella giornata di martedì 21 ottobre dalla dirigente scolastica Michelina Ciotta nella quale veniva annunciata la chiusura della struttura per le giornate del 22, 23 e 24 novembre per consentire gli interventi di derattizzazione dopo che è stata evidenziata la presenza di almeno un roditore da parte degli studenti che proseguiranno le lezioni da remoto per tutta settimana.

Vimercate: un topo a scuola e la deratizzazione

«L’istituto ha in essere un contratto di derattizzazione annuale, l’ultimo intervento è stato effettuato una decina di giorni fa – spiega la dirigente scolastica -. Dobbiamo inoltre tener presente che l’omnicomprensivo si trova in un contesto con diversi campi intorno e quindi quando si parla della presenza di un topolino di campagna, e sottolineo uno solo, che si è mangiato l’esca avvelenata e va in giro un po’ intontito per la scuola dobbiamo tener presente anche questo».

Per la dirigente la causa della presenza dei roditori è dettata anche dalla gestione dei rifiuti dell’intero Omnicomprensivo: «L’isola ecologica dove vanno a finire tutti i rifiuti anche degli altri Istituti, dai bicchierini del caffè alle confezioni delle merendine, l’abbiamo proprio davanti all’Einstein – specifica la Ciotta -. I topi di campagna sono attirati da questo genere di rifiuti e poi, nei mesi freddi cercano rifugio all’interno dell’Omnicomrensivo, e non solo nella nostra. Noi più volte abbiamo chiesto al Comune di non trattare l’omni come un’utenza domestica ma di venire a ritirare i rifiuti giornalmente perché la struttura deve essere considerata di fatto come un’azienda medio grande. Fino all’anno scorso, quando abbiamo messo le telecamere, c’erano anche persone esterne che venivano a scaricare qui. La scuola stessa ha pagato l’intera pulizia dell’area».

Vimercate: un topo a scuola, ma non si perdono lezioni

Uno studente dell’Einstein

Gli studenti non perderanno però giorni di lezione: «Assolutamente non si è voluto che perdessero nemmeno un’ora di lezione. Abbiamo avuto modo di ricevere il comitato genitori per spiegare la situazione ed stato tutto tranquillo – prosegue la dirigente scolastica -. Adesso, per un solo topo, stiamo sanificando tutta la scuola, in questi giorni sono chiusi e la scuola riaprirà lunedì. Ovviamente i ragazzi hanno effettuato le loro rimostranze per la questione del topo, è normale e io sono sempre aperta alla discussione con loro. In questi giorni però effettueremo anche dei lavori di manutenzione per tappare alcuni buchi che a settembre non c’erano. Questo però i ragazzi non lo dicono».