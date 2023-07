Vimercate tiene chiusi ancora alcuni parchi per i danni del maltempo

Prorogata fino al 2 agosto la chiusura di alcuni parchi e di alcune aree verdi di Vimercate, mentre proseguono i lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha colpito tutta la Brianza

Vimercate tiene chiusi i parchi fino al 2 agosto

L’ordinanza non riguarda tutte le aree precedentemente chiuse ma soltanto le seguenti aree: Parco Sottocasa (vie Terraggio Molgora e Galbussera);, Parco Gussi (vie XXV Aprile e Mazzini), Parco di Oreno (vie Asiago, Tagliamento, De Gasperi, Gramsci, Don Sturzo, Vanoni), Parco di via Istria, Giardini Cardinal Martini, Ciclopedonale di via Stelvio. L’amministrazione comunale si dedicherà anche alla rimozione degli alberi caduti in diversi giardini delle scuole della città in queste ore.