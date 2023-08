Vimercate riapre gradualmente i parchi chiusi per il maltempo

Continua la riapertura di parchi e aree verdì a Vimercate dopo i danni del maltempo che hanno fatto crollare diverse decine di piante in città. Da mercoledì 2 agosto sono riaperti altri parchi e aree verdi in città, ripuliti e rimessi in sicurezza dopo la tempesta di pioggia e vento della scorsa settimana.

Vimercate riapre i parchi e la nuova ordinanza

La nuova ordinanza ha disposto, la riapertura del parco di Oreno, del parco Gussi e dei Giardini Cardinal Martini. Sabato 5 agosto riaprirà il parco Sottocasa (vie Terraggio Molgora e Galbussera). Da mercoledì 9 agosto saranno di nuovo accessibili la pista ciclopedonale di via Stelvio e il parco di via Istria.