Vimercate presenta il bilancio con uno sguardo alle bollette

Il Comune di Vimercate dà i numeri del bilancio 2023 senza più l’effetto Pnrr e con un occhio di riguardo al caro bollette, mentre ormai per riaprire la piscina si punta al partenariato pubblico-privato.

Vimercate presenta il bilancio e gli obiettivi

Lunedì sera 6 febbraio l’assessore alla partita Mariasole Mascia ha illustrato i conti pubblici spiegando che “come sempre i nostri obiettivi restano quelli di mantenere i servizi essenziali e il sostegno delle fasce più deboli. Quest’anno non sono previsti fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma certamente tenteremo altri bandi per finanziare interventi sul territorio”. Inoltre lo “scoglio” come lo ha definito la stessa vicesindaco è quello delle utenze “dove spenderemo 600mila euro in meno rispetto al 2022, ma comunque 500mila euro in più rispetto al 2021”. A bilancio sono stati messi oltre 5 milioni di euro per i servizi social, 3 milioni di euro per la manutenzione degli immobili comunali, dove la parte dominante è quella di Palazzo Trotti. Per quanto riguarda il comparto scuola, lavoro e diritto allo studio la cifra stanziata è di 6,9 milioni di euro con 5,8 milioni di euro per manutenzione e ristrutturazione dei plessi compreso l’asilo nido Giro giro tondo. “Le tasse che introiteremo per un valore stimato di 16,5 milioni di euro rimarranno invariate – ha proseguito Mascia -. Altre voci rilevanti sono i circa 5 milioni di euro che serviranno per la sistemazione dell’ex Combattenti e la scuola Filiberto, 130mila euro per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica a cui si potranno sommare ulteriori 100mila euro provenienti dalla Regione grazie a Fratelli d’Italia sempre per questo settore”.

Vimercate presenta il bilancio e la piscina da riaprire

Inoltre un privato ha messo a disposizione dell’amministrazione altri 100mila euro da investire sul territorio. Discorso a parte per la piscina di via Degli Atleti, chiusa da cinque anni e che non ha ricevuto fondi dal Pnrr. “Per quest’opera di riqualificazione pensiamo a un partenariato pubblico-privato e abbiamo messo a bilancio 100mila euro – ha dichiarato il vicesindaco – per quelle che sono le spese tecniche per aprire il bando”. Mentre l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio ha elencato alcuni interventi come la realizzazione della pista ciclabile in via Bergamo per 250mila euro le asfaltature di alcune strade per 100mila euro e altri 100mila euro per la sistemazione dei marciapiedi. “Chiaramente questa è solo una previsione che potrà subire delle variazioni nel corso dell’anno. Nel corso del biennio faremo anche degli investimenti di riqualificazione urbana legata a un bando del commercio per un valore complessivo di 225mila euro in due anni”. Il bilancio nel suo complesso tra parte corrente e parte capitale tocca quota 39 milioni di euro. Nei prossimi giorni sono in programma le diverse commissioni comunali per approfondire l’argomento fino al 20 febbraio per poi fare ritorno in aula per la discussione e approvazione definitiva dei conti pubblici.