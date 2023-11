Vimercate piange Santo Sciammarella, storico bagnino della piscina comunale

Vimercate piange Santo Sciammarella, storico bagnino e custode della piscina comunale che si è spento a 81 anni. A dare la triste notizia è stata la Fin (Federazione Italiana Nuoto) di cui lui era Fiduciario Coordinatore di Milano Città per la Sezione Salvamento. Non si perdeva una gara da anni.

Vimercate piange Sciammarella, l’annuncio della Fin

“Che brutto scherzo che ci hai fatto Santo. Andartene così, all’improvviso, senza darci neanche il tempo di salutarti per l’ultima volta” ha fatto sapere la federazione.

Sciammarella è morto per un malore e tra i tanti vimercatesi lo ricorda anche l’assessore ai Servizi Sociali Maria Teresa Foà definendolo “una persona sempre disponibile e squisita con tutti, sempre presente in piscina”.

Calabrese di nascita e lombardo d’adozione, Sciammarella si trasferisce da Paola a Milano fin da giovane ma conserva sempre l’amore e la passione per la terra d’origine. Sposato con Carmela e padre di Marco ed Eligio, quest’ultimo, Fiduciario Coordinatore di Monza e Brianza, che ripercorre le orme paterne nel salvamento. Insieme alla famiglia, l’altro suo grande amore era il nuoto per salvamento didattico e agonistico e il nuoto in generale.

Vimercate piange Sciammarella e la passione per il nuoto di salvamento

Era relatore fisso nei corsi SIT per istruttori di nuoto e in quelli per assistenti bagnanti, soccorritori e maestri di salvamento. Dal 2000 al 2018 ha fatto parte della Commissione Didattica di Salvamento presieduta dall’amico di una vita e Coordinatore Nazionale Giorgio Gori; il 19 luglio del 2019, in occasione degli Europei Lifesaving e Surflifesaving a Riccione, è stato tra i coordinatori protagonisti della cerimonia di premiazione degli assistenti bagnanti e soccorritori più valorosi del territorio nazionale. Nel settembre dello scorso anno, ai Mondiali Lifesaving e Surflifesaving a Riccione, era in tribuna e sulla spiaggia. insieme agli altri tecnici e dirigenti, a sostenere i suoi beniamini, salutare i tanti amici, orgoglioso di aver in parte contribuito anche lui, con il lavoro e i sacrifici di una vita dedicata agli sport acquatici, al raggiungimento di questo obiettivo.

“La Federazione Italiana Nuoto si stringe con affetto alla famiglia. Giungano alla moglie Carmela, ai figli Eligio e Marco ed a tutti i familiari le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, del vice presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vice presidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del presidente della Sezione Salvamento Giorgio Quintavalle, del consiglio e degli uffici federali e dell’intero movimento natatorio” ha fatto sapere la Fin.

Addio a Santo Sciammarella: camera ardente a Vimercate

Fin Lombardia fa sapere che la camera ardente è aperta giovedì 9 novembre dalle 15 alle 18.30 a Vimercate in via Bice Cremagnani 44.