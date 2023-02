Vimercate piange Albino Brambilla, meccanico Gilera

Vimercate e Arcore perdono Albino Brambilla il meccanico con la Gilera nel cuore. L’uomo 88enne volto molto noto a Oreno, anche per aver aperto Albin Motor una volta concessionaria delle “rosse” arcoresi e ancora officina per le due ruote, si è spento domenica 5 febbraio. La sua per le moto e in particolare per le Gilera l’ha probabilmente ereditata dal padre Alfonso che è stato il primo a varcare la soglia dello storico marchio motoristico di Arcore e poi proprio Albino a soli 16 anni con anche una sorella, ha iniziato a lavorare per il cavalier Giuseppe Gilera agli inizi degli anni ’50. Sposato con Carla Teruzzi (scomparsa circa un anno fa) nel lontano ‘69 e dalla loro unione è nato Roberto a cui ha inesorabilmente trasmesso la sua passione per gli anelli incrociati.

Vimercate piange Albino Brambilla e Albin Motor

Inoltre Brambilla nell’84 oltre a lavorare tutto il giorno in Gilera ha appunto aperto Albin Motor, dove aveva la concessionaria per vendere i bolidi arcoresi. Quando poi nell’89 ha raggiunto la meritata pensione ha proseguito a fare quello per cui era nato aggiustare le moto e finché ha potuto vendere Gilera prima che la produzione si interrompesse nel ’93. Era anche socio fondatore del Registro Storico Gilera di Arcore tanto che mercoledì 8 febbraio ai funerali a Oreno tanti gileristi hanno voluto tributargli l’ultimo saluto. “Il Registro Storico Gilera si unisce al cordoglio generale espresso per la recente scomparsa di Albino Brambilla, che nel 1999 è stato tra i soci fondatori del sodalizio legato al Marchio dei due anelli incrociati. Al figlio Roberto giungano le nostre più sentite condoglianze”.